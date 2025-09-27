Global Sumud Flotilla e il cambio d’epoca: perché “tocca a loro ma ci riguarda”

Un fatto nuovo: una consapevolezza dal basso

La navigazione della Global Sumud Flotilla è il segno di una coscienza critica che cresce “di marea in marea”. L’iniziativa rompe il rituale delle mediazioni vuote: di fronte a governi impigliati in logiche suprematiste e a un genocidio trasmesso “in diretta”, una rete civile internazionale – 40 imbarcazioni, 44 nazionalità, 500 persone tra cui giornalisti e parlamentari – prova a spezzare il blocco di Gaza. Non è solo consegna di aiuti: è un’azione legale e pubblica che denuncia un assedio ventennale divenuto genocida.

Italia: piazze, governo, Quirinale

Lo sciopero e le mobilitazioni del 22 settembre hanno mostrato un risveglio di coscienza collettiva. In Italia, mentre il governo Meloni resta schierato a copertura di Netanyahu e prova a delegittimare la spedizione, il Quirinale riconosce il valore dell’iniziativa. Ma occorre un messaggio più chiaro: più che appelli, serve protezione a chi è in mare e pressione su chi minaccia. Un eventuale attacco israeliano in acque internazionali sarebbe un atto di pirateria: è Israele che va fermato.

Sindacati e società civile

La scossa arriva anche nel lavoro organizzato. Landini (Cgil) – dopo il sindacato di base USB annunciano disponibilità allo sciopero generale se l’IDF sequestra o colpisce le navi; Uil e Cisl rifiutano lo sciopero “politico” ma riconoscono il peso dell’azione. Le reti di Ong (AOI) chiedono: cessate il fuoco, riapertura dei valichi, stop ad accordi militari e commerciali con Israele, sanzioni per le violazioni accertate, applicazione dei mandati della giustizia internazionale. La tutela delle imbarcazioni civili in acque internazionali è dovere degli Stati.

Che cosa vuole la Flotilla

La rotta resta Gaza. Gli aiuti a bordo non bastano a colmare fame e sete; ciò che conta è aprire un corridoio umanitario e politico e dimostrare che il blocco può essere rotto. Gli attacchi con droni in acque internazionali confermano la natura di una guerra sporca che colpisce soccorritori e ambulanze e pretende di estendere la sovranità israeliana su acque palestinesi. La “flotta di terra” – chi segue, finanzia – insomma tutti noi che tentiamo di superare il senso di vuoto, di oppressione psichica – quasi fisica, provocato dall’impotenza ad agire, chi rende visibile tutto ciò – è parte dell’azione. Obiettivi condivisi: liberazione degli ostaggi israeliani, liberazione dei prigionieri palestinesi (anche minori) detenuti senza accuse, fine dei bombardamenti e delle colonizzazioni, accesso agli aiuti e alle cure, ripresa di una mediazione reale.

Il mezzo è il messaggio

Come direbbe McLuhan, il mezzo è il messaggio: la Flotilla, con la sua concretezza di vele, porti e bandiere, buca l’invisibilità cui l’assedio vuole condannare Gaza. Per questo viene denigrata o minacciata. Le obiezioni sul “puro simbolismo” mancano il punto: senza simboli visibili non esiste opinione pubblica mobilitata. La Flotilla rende impossibile non vedere la Palestina e assedia, stavolta, l’indifferenza.

La scacchiera che cambia: oltre Gaza, l’ordine regionale si muove

Gli attacchi israeliani allargati a Siria, Libano, Yemen, Iran e persino Qatar (alleato chiave degli USA) hanno diffuso nel mondo arabo la percezione che nessuno sia al sicuro. La “guerra contro tutti” produce entropia regionale e disfà il sistema di sicurezza costruito dagli USA dal 1967 in poi.

Segnali concreti:

L’ Egitto di al-Sisi dichiara finita la stagione della cooperazione con Israele e avverte che la politica di Tel Aviv non porterà nuovi accordi di pace ma la rescissione di quelli esistenti.

di al-Sisi dichiara finita la stagione della cooperazione con Israele e avverte che la politica di Tel Aviv non porterà nuovi accordi di pace ma la di quelli esistenti. L’ Arabia Saudita firma un patto di difesa con il Pakistan (potenza nucleare): attacco a uno = attacco all’altro. Un’intesa “comprensiva” che, secondo le ricostruzioni, copre tutti i mezzi militari .

firma un con il (potenza nucleare): attacco a uno = attacco all’altro. Un’intesa “comprensiva” che, secondo le ricostruzioni, copre . La mossa rafforza Pechino (principale fornitore militare di Islamabad) e indebolisce la capacità statunitense di dettare l’agenda in Medio Oriente, complicando il disegno indiano dell’IMEC e l’idea occidentale di sostituire con l’India i legami economici tagliati con la Russia.

È presto per parlare di una nuova “Crisi di Suez”, ma il segnale è netto: l’egemonia USA nell’area vacilla, si consolida un multipolarismo che limita lo spazio di manovra di Israele e dei suoi sponsor. In questo quadro, la Flotilla non è un gesto isolato: si inserisce nella crisi dell’ordine unipolare, aumenta il costo politico degli attacchi a civili disarmati e spinge gli Stati (anche europei) a scegliere tra legalità internazionale e complicità.

Dalla memoria all’azione: una resistenza che inventa futuro

Ricordare le violazioni è necessario, ma non basta. Serve resistenza attiva: una guerriglia culturale e civile che trasformi indignazione in iniziativa, produca idee-forza, linguaggi e pratiche nuove (organizzazione del tempo, modelli di sicurezza cooperativa, corridoi umanitari stabili, embargo agli armamenti). L’obiettivo non è solo reagire: è anticipare e costruire le condizioni della pace.

Cosa chiedere adesso – “Tocca a loro, ma ci riguarda”

Protezione effettiva alle imbarcazioni in acque internazionali e tutela dei/delle partecipanti.

alle imbarcazioni in acque internazionali e tutela dei/delle partecipanti. Pressione diplomatica vincolante su Israele per fermare ogni attacco alla Flotilla e per l’apertura dei valichi.

su Israele per fermare ogni attacco alla Flotilla e per l’apertura dei valichi. Allineamento alla legalità internazionale : cessate il fuoco, sanzioni mirate, stop ad accordi militari ed economici che alimentano l’assedio.

: cessate il fuoco, sanzioni mirate, stop ad accordi militari ed economici che alimentano l’assedio. Unità sociale e sindacale : sostegno alle mobilitazioni, fino agli strumenti di conflitto democratico se civili disarmati verranno colpiti.

: sostegno alle mobilitazioni, fino agli strumenti di conflitto democratico se civili disarmati verranno colpiti. Ruolo delle istituzioni morali (Chiesa, reti umanitarie): passare dalle “moderazioni” a proposte operative per salvare vite e diritti.

La decisione sul come proseguire spetta a chi è in mare. Ma riguarda tutti: perché dalla loro possibilità di arrivare a Gaza dipende la nostra capacità, qui, di non abituarci all’ingiustizia – e di leggere, nel cambio d’epoca mediorientale, un’occasione per scegliere finalmente da che parte stare del diritto.