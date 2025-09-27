Global Sumud Flotilla e il cambio d’epoca: perché “tocca a loro ma ci riguarda”

Un fatto nuovo: una consapevolezza dal basso
La navigazione della Global Sumud Flotilla è il segno di una coscienza critica che cresce “di marea in marea”. L’iniziativa rompe il rituale delle mediazioni vuote: di fronte a governi impigliati in logiche suprematiste e a un genocidio trasmesso “in diretta”, una rete civile internazionale – 40 imbarcazioni, 44 nazionalità, 500 persone tra cui giornalisti e parlamentari – prova a spezzare il blocco di Gaza. Non è solo consegna di aiuti: è un’azione legale e pubblica che denuncia un assedio ventennale divenuto genocida.
Italia: piazze, governo, Quirinale
Lo sciopero e le mobilitazioni del 22 settembre hanno mostrato un risveglio di coscienza collettiva. In Italia, mentre il governo Meloni resta schierato a copertura di Netanyahu e prova a delegittimare la spedizione, il Quirinale riconosce il valore dell’iniziativa. Ma occorre un messaggio più chiaro: più che appelli, serve protezione a chi è in mare e pressione su chi minaccia. Un eventuale attacco israeliano in acque internazionali sarebbe un atto di pirateria: è Israele che va fermato.
Sindacati e società civile
La scossa arriva anche nel lavoro organizzato. Landini (Cgil) – dopo il sindacato di base USB annunciano disponibilità allo sciopero generale se l’IDF sequestra o colpisce le navi; Uil e Cisl rifiutano lo sciopero “politico” ma riconoscono il peso dell’azione. Le reti di Ong (AOI) chiedono: cessate il fuoco, riapertura dei valichi, stop ad accordi militari e commerciali con Israele, sanzioni per le violazioni accertate, applicazione dei mandati della giustizia internazionale. La tutela delle imbarcazioni civili in acque internazionali è dovere degli Stati.
Che cosa vuole la Flotilla
La rotta resta Gaza. Gli aiuti a bordo non bastano a colmare fame e sete; ciò che conta è aprire un corridoio umanitario e politico e dimostrare che il blocco può essere rotto. Gli attacchi con droni in acque internazionali confermano la natura di una guerra sporca che colpisce soccorritori e ambulanze e pretende di estendere la sovranità israeliana su acque palestinesi. La “flotta di terra” – chi segue, finanzia – insomma tutti noi che tentiamo di superare il senso di vuoto, di oppressione psichica – quasi fisica, provocato dall’impotenza ad agire, chi rende visibile tutto ciò – è parte dell’azione. Obiettivi condivisi: liberazione degli ostaggi israeliani, liberazione dei prigionieri palestinesi (anche minori) detenuti senza accuse, fine dei bombardamenti e delle colonizzazioni, accesso agli aiuti e alle cure, ripresa di una mediazione reale.
Il mezzo è il messaggio
Come direbbe McLuhan, il mezzo è il messaggio: la Flotilla, con la sua concretezza di vele, porti e bandiere, buca l’invisibilità cui l’assedio vuole condannare Gaza. Per questo viene denigrata o minacciata. Le obiezioni sul “puro simbolismo” mancano il punto: senza simboli visibili non esiste opinione pubblica mobilitata. La Flotilla rende impossibile non vedere la Palestina e assedia, stavolta, l’indifferenza.
La scacchiera che cambia: oltre Gaza, l’ordine regionale si muove
Gli attacchi israeliani allargati a Siria, Libano, Yemen, Iran e persino Qatar (alleato chiave degli USA) hanno diffuso nel mondo arabo la percezione che nessuno sia al sicuro. La “guerra contro tutti” produce entropia regionale e disfà il sistema di sicurezza costruito dagli USA dal 1967 in poi.
Segnali concreti:
- L’Egitto di al-Sisi dichiara finita la stagione della cooperazione con Israele e avverte che la politica di Tel Aviv non porterà nuovi accordi di pace ma la rescissione di quelli esistenti.
- L’Arabia Saudita firma un patto di difesa con il Pakistan (potenza nucleare): attacco a uno = attacco all’altro. Un’intesa “comprensiva” che, secondo le ricostruzioni, copre tutti i mezzi militari.
- La mossa rafforza Pechino (principale fornitore militare di Islamabad) e indebolisce la capacità statunitense di dettare l’agenda in Medio Oriente, complicando il disegno indiano dell’IMEC e l’idea occidentale di sostituire con l’India i legami economici tagliati con la Russia.
È presto per parlare di una nuova “Crisi di Suez”, ma il segnale è netto: l’egemonia USA nell’area vacilla, si consolida un multipolarismo che limita lo spazio di manovra di Israele e dei suoi sponsor. In questo quadro, la Flotilla non è un gesto isolato: si inserisce nella crisi dell’ordine unipolare, aumenta il costo politico degli attacchi a civili disarmati e spinge gli Stati (anche europei) a scegliere tra legalità internazionale e complicità.
Dalla memoria all’azione: una resistenza che inventa futuro
Ricordare le violazioni è necessario, ma non basta. Serve resistenza attiva: una guerriglia culturale e civile che trasformi indignazione in iniziativa, produca idee-forza, linguaggi e pratiche nuove (organizzazione del tempo, modelli di sicurezza cooperativa, corridoi umanitari stabili, embargo agli armamenti). L’obiettivo non è solo reagire: è anticipare e costruire le condizioni della pace.
Cosa chiedere adesso – “Tocca a loro, ma ci riguarda”
- Protezione effettiva alle imbarcazioni in acque internazionali e tutela dei/delle partecipanti.
- Pressione diplomatica vincolante su Israele per fermare ogni attacco alla Flotilla e per l’apertura dei valichi.
- Allineamento alla legalità internazionale: cessate il fuoco, sanzioni mirate, stop ad accordi militari ed economici che alimentano l’assedio.
- Unità sociale e sindacale: sostegno alle mobilitazioni, fino agli strumenti di conflitto democratico se civili disarmati verranno colpiti.
- Ruolo delle istituzioni morali (Chiesa, reti umanitarie): passare dalle “moderazioni” a proposte operative per salvare vite e diritti.
La decisione sul come proseguire spetta a chi è in mare. Ma riguarda tutti: perché dalla loro possibilità di arrivare a Gaza dipende la nostra capacità, qui, di non abituarci all’ingiustizia – e di leggere, nel cambio d’epoca mediorientale, un’occasione per scegliere finalmente da che parte stare del diritto.