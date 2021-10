La classe 2 A della Scuola Secondaria di primo grado dell’I.C. Ilvento di Grassano, guidato dalla Dirigente scolastica Elena Labbate, ha preso parte, insieme ad altre 1276 classi, al primo CodyTrip dell’anno: destinazione il Salone del Libro di Torino. I ragazzi, “accompagnati” dalle loro insegnanti Anna Antonietta Lafiosca e Anna Maria Siggillino, aspettavano ormai da due anni di partire per una gita e, infatti, il 16 e il 17 ottobre, armati di zainetto, fogli, temperino, matita e, ovviamente spuntini, erano pronti…Dettaglio, però, non trascurabile: la gita era virtuale. All’inizio molti

borbottavano che non c’era da essere così emozionati per un viaggio di questo tipo.

Eppure, grazie alla guida sicura del Prof. Bogliolo si sono divertiti tutti e 28155: hanno saltato la fila come i VIP, curiosato tra gli stand prima di tutti gli altri visitatori, conosciuto personaggi famosi, girovagato per il Lingotto come se fossero invitati di

prestigio e persino condiviso le fiabe della buonanotte senza riuscire a smettere di stare insieme.

“CodyTrip – hanno sottolineato gli organizzatori – non sostituisce le gite, ma le anticipa suscitando interesse consapevole e desiderio di viaggiare per (ri)conoscere luoghi familiari”.

Intanto i due giorni in viaggio virtuale sono passati in un soffio per la II A di Grassano e, nonostante una certa malinconia tipica della fine di un viaggio, i ragazzi hanno espresso tutti un unico desiderio: tornare a Torino, questa volta, però, in carne ed ossa…