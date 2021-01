Gli studenti del Liceo “Tommaso Stigliani” di Matera anche quest’anno con attività di vario tipo hanno deciso di onorare le vittime della Shoah, in occasione della Giornata della Memoria, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2005 e fissata per il 27 gennaio di ogni anno.

Tra le attività la realizzazione di video nati dalla collaborazione tra docenti di diverse discipline e studenti delle classi ad indirizzo musicale.

Il primo video, intitolato “La musica nella tradizione popolare ebraica”, ha permesso ai ragazzi di approfondire la cultura musicale tradizionale del popolo ebraico e assume i contorni di un omaggio simbolico alla cultura di quel popolo, vittima della più orribile barbarie. Si tratta del genere klezmer, “musica sospesa tra il divino e la sua assenza”, come scrive Moni Ovadia, che risuona oggi grazie agli strumenti musicali degli studenti i quali intonano una melodia che ha il valore di un imperativo “Mai più”.

Un altro video è stato realizzato grazie allo studio e all’esecuzione, da parte di quattro studenti della classe di contrabbasso, di “Buongiorno principessa” di Nicola Piovani, brano inserito in “Life is Beautiful”, album della colonna sonora originale del film “La vita è bella” di Benigni.

E ancora un video la cui idea nasce da un brano composto da un docente proprio per la Giornata della Memoria e fatto eseguire al pianoforte da un’alunna, che ha ispirato una sorta di narrazione per immagini dei fatti storici: dalle discriminazioni razziali attraverso gli arresti e le deportazioni fino a giungere allo sterminio finale.

Inoltre gli studenti della II Q stanno lavorando alla realizzazione di un arrangiamento per strumenti a fiato, archi e percussioni di un brano del genere klezmer intitolato “Oi tate” che rispecchia le caratteristiche proprie delle comunità ebraiche dell’Est Europa. La lettura data al brano originale dagli alunni ha voluto trovare soluzioni nuove: adattamenti per gruppi strumentali misti al fine di condividere il più possibile con l’intera classe questo momento musicale e la riflessione sul tema portante della Giornata della Memoria

Il 27 gennaio la studentessa Denise Kerowki della classe V C, in qualità di Presidente della Consulta provinciale di Matera, parteciperà alle celebrazioni che si terranno in Prefettura con un suo intervento incentrato sulla testimonianza di una tredicenne ebrea deportata con la sua famiglia nel lager di Birkenau, davanti al cui cancello ha dovuto lasciare per sempre la mano di suo padre, inconsapevole del fatto che non lo avrebbe mai più rivisto. La riflessione della studentessa è incentrata sulla tragica esperienza dei bambini ebrei che, sopravvissuti, hanno continuato a vivere una vita a metà, una vita di dolore, oppressa da sensi di colpa e ferite mai rimarginate.

Durante la mattinata del 27 le classi III e IV Q parteciperanno via web alla visione di un docufilm dal titolo “Anna, diario figlio della Shoah – La tempesta devastante” (tratto dall’omonimo spettacolo teatrale) e a un talk che permetterà loro di intervenire e di attivare un confronto con il regista dello spettacolo teatrale, con l’autore del testo del monologo scritto per la stessa rappresentazione, con la studentessa attrice protagonista e con la fondatrice dell’Associazione di volontariato “Un ponte per Anna Frank”, Federica Pannocchia.

Tali iniziative messe in atto da docenti e studenti del Liceo “Tommaso Stigliani”, promosse dalla Dirigente Scolastica Rosanna Papapietro, hanno il valore di ricordare quanto accaduto, di onorare le vittime, di riflettere sulla possibilità di rigurgiti estremisti che, purtroppo, si nascondono dietro manifestazioni ricorrenti di intolleranza, di violenza e di odio: atteggiamenti generati sempre dall’ignoranza.

Di seguito i link ai video menzionati

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=765264854115135&id=161384781169815

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=765035414138079&id=161384781169815

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=765034410804846&id=161384781169815