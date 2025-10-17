Gli studenti dell’Itcg di Matera: Sigfrido resisti e…

Occhio ai tentativi ricorrenti di delegittimazione, avvenuti anche in Rai, da esponenti di governo, nei tribunali dove viene puntualmente assolto, e di isolamento che possono portare a spegnere per sempre una voce libera, coraggiosa, del giornalismo di inchiesta del BelPaese. Gli avvertimenti ‘mafiosi’’ contro i giudici Falcone e Borsellino e i progressivi atti di isolamento che portarono alle stragi non vanno dimenticati, aldilà di tanti ipocriti pronunciamenti di solidarietà. Ripartiamo da qui e dalla difesa della libertà di espressione, in pericolo con le pericolose derive autoritarie- palesi o silenti- che interessano anche l’Italia. Serve una inversione di rotta. E difendere la Costituzione nei fatti. Ai ragazzi dell’Istituto commerciale e per geometri ‘’ Loperfido- Olivetti’’ di Matera che nei mesi scorsi hanno ospitato e lavorato insieme a Sigfrido Ranucci l’esortazione a coltivare con impegno valori e insegnamenti di un giornalista dalla schiena dritta, che non mollerà mai. E di questo ne siamo certi.



COMUNICATO STAMPA

Solidarietà e vicinanza dall’Itcg Loperfido Olivetti di Matera a Sigfrido Ranucci e alla sua famiglia per l’attentato subito a Roma, fuori dalla sua abitazione.

Si tratta di un gesto molto grave ed è un attacco inaccettabile al conduttore di Report, ai sui parenti e, allo stesso tempo, ai valori della libertà di stampa e a quelli del nostro sistema democratico e pluralista.

A marzo scorso, Sigfrido Ranucci venne nel nostro Istituto, diretto dalla prof.ssa Antonella Salerno, a presentare il suo libro “La Scelta”. Ragazze e ragazzi discussero con lui dei temi proposti nella sua pubblicazione e diedero vita a una vera e propria “riunione di redazione” per preparare il nuovo numero del giornale online della scuola.

A conclusione dell’incontro, nello spazio esterno della scuola, Ranucci fu invitato a piantumare un albero nel “Giardino dei diritti umani” dell’Itcg.



Una studentessa lesse un brano per chiarire il significato simbolico della pianta dedicata al diritto di espressione e al pluralismo delle notizie.

I giovani non mollarono un attimo Ranucci per tutta la permanenza nella scuola e fu una grande occasione confrontarsi con un giornalista che è il simbolo della libertà d’informazione, un giornalista coraggioso.

Quando andò via e stava per entrare nella vettura con gli uomini della sua scorta, mentre salutava studenti e insegnanti, qualcuno gridò, più volte: “Sigfrido, resisti!”.

Ecco, l’invito che, nuovamente, gli rivolgiamo in questa fase dolorosa della sua vita, è lo stesso, cioè di resistere, resistere, resistere!.

Noi, i cittadini onesti e responsabili, tutti, insieme, possiamo aiutarlo sostenendo e condividendo la sua attività di grande operatore dell’informazione.

Fino a quando lui resisterà, noi ci sentiremo più liberi.

Matera, 17 ottobre 2025

ufficiostampa@loperfido-olivetti.edu.it

