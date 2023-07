Gli studenti della Consulta in marcia per la Legalità

Oggi più che mai con i concetti- diritti di legalità e giustizia, che devono fare i conti con attacchi subdoli o palesi alla Costituzione, la ricorrenza del 31* anniversario di via D’Amelio, a Palermo, che procurò la morte del giudice Paolo Borsellino e la scorta, richiedono testimonianza e impegno. E Matera mercoledì 19 luglio vedrà i giovani, adulti, partecipare a una marcia organizzata dalla consulta comunale giovanile. Si partirà alle 19.00 con arrivo in piazza Vittorio Veneto per la commemorazione. Testimonianza, ricordi, denunce e richiesta di giustizia. I giovani hanno tanto da raccontare e motivo per cui impegnarsi, ogni giorno, cominciando dalla scuola. Il manifesto dell’artista materano Mimmo Taccardi offre tanti spunti per farlo. Partecipate e passate parola, anche facendo girare questo articolo.