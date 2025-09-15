Gli Stati Uniti d’America di Trump legittimano le armi ad uso civile e poi piangono i loro morti

E’ successo ancora in America, nello Utah, un ragazzo poco più che ventenne ha premuto un grilletto dal terrazzo di una palazzina ed ha freddato da circa 150 metri di distanza un’attivista Maga, Charlie Kirk. L’attacco è avvenuto mercoledì scorso, Kirk era nel pieno di un incontro presso il campus Utah Valley University, nella sua folla di universitari che seguivano con attenzione le politiche conservatrici del personaggio influencer numero uno di Donald Trump -colui che “ha capito o colto il cuore dei giovani negli Stati Uniti d’America” – queste le parole del presidente statunitense su Truth social, alla notizia della sua scomparsa. Kirk era l’emblema della politica trumpiana, l’eco tra le nuove generazioni, il promotore delle nuove convinzioni repubblicane, che toccano almeno quattro temi: sul fronte delle armi, la difesa del Secondo Emendamento che garantisce il diritto dei cittadini statunitensi di detenere e portare armi, ratificato il 15 dicembre 1791 come parte del Bill of Rights. A proposito di questo, Charlie Kirk, in occasione della strage di Nashville, dichiarò: “un certo numero di vittime da arma da fuoco è un prezzo accettabile da pagare per difendere il Secondo Emendamento”. Di quanto la necessità di armare i cittadini, compreso i ragazzi nelle scuole, fosse una prerogativa sacrosanta per gli americani, per ritenere assunti i propri diritti costituzionali. Se da un lato riteneva scontato il diritto sancito in una legge costituzionale del ‘700, dall’altra poneva pesanti critiche verso i diritti più progressisti, volti a tutelare e sostenere le ragioni del mondo arcobaleno, con pesanti campagne di affondamento – sempre tramite il suo podcast seguito da circa 7 milioni di followers – in cui invitava i suoi ascoltatori, studenti e genitori, a denunciare i docenti ritenuti sostenitori dell’ideologia di genere, promuovendo dunque una visione cristiana conservatrice. Nel 2021 aveva fondato “Turning Point USA Faith”, con l’obiettivo di contrastare il cosiddetto «wokismo» nelle chiese, cioè quel movimento di giustizia sociale, che scongiura ogni tipo di comportamento discriminatorio verso le minoranze, consapevole delle problematiche sociali. Le premesse precedenti, sono già un titolo sulle ideologie in tema dell’immigrazione, in quanto chiare nelle posizioni di sostegno alla politica di Trump sulla «Teoria della Grande Sostituzione», secondo cui gli immigrati avrebbero soppiantato i bianchi americani, compromettendo seriamente gli equilibri di civile convivenza nel continente della Grande Mela. E il cambiamento climatico, secondo questo, privo di un consenso scientifico di cui ne disconosceva la problematica reale, dando spazio, nel suo podcast, a ospiti che minimizzavano il problema. Questa grande presentazione è per diritto di informazione, per non tralasciare alcun aspetto indietro, piuttosto ritengo doveroso fornire ai lettori una prospettiva larga di conoscenza, non di certo per provare a giustificare l’attentato, che altrimenti non lascerebbe luogo a questa riflessione. Come l’ennesima speculazione propagandistica delle destre, sulla pelle altrui, anche se questi altri sono simboli e martiri della stessa faccia della politica. Piuttosto è necessario dire – dopo questo ennesimo caso – che l’utilizzo e la liberalizzazione del mercato delle armi, apre a dei precedenti di violenza che non possono che fare da monito sulla pericolosità stessa. Mentre il mondo si indigna, nella stessa giornata, nel giro delle 72 ore precedenti, sono state registrate altre 175 sparatorie.

Secondo Gun Violence Archive – organizzazione no profit che si occupa di censire e documentare i decessi e gli scontri da arma da fuoco – dal 1 gennaio ad oggi sono 10.507 gli americani uccisi da un colpo d’arma da fuoco, ai quali si aggiungono 19.224 feriti. Tra i primi ci sono anche 170 minori al di sotto degli 11 anni e 717 i ragazzi morti tra i 12 e i 17 anni di età (trovate il dato completo al seguente link: Gun Violence Archive). Questi numeri confermano come negli Stati Uniti, l’utilizzo delle armi da fuoco sia un problema vero e proprio, un’emergenza che conferma dati da guerra: negli ultimi dieci anni il numero delle vittime non è sceso sotto i 13.000 morti all’anno.

Siamo sicuri che in USA si muoia solo per un’ ideologia? O si è vittime dell’ideologia stessa?