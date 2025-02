Gli spari sopra…i lavoratori dell’Ospedale (tensioni tra FP Cgil, Uil Fpl e Fials)

Sparare nel mucchio non è mai in genere una buona prassi. Farlo da parte di una sigla sindacale contro una categoria di lavoratori lo è ancora di meno. Indicandoli -indiscriminatamente- al datore di lavoro come responsabili di atti e comportamenti impositivi nei confronti di altri lavoratori loro sottoposti, con metodi non ortodossi. E’ quanto sta accadendo in questi giorni nel già disastrato e teso ambito sanitario della ASM così come si evince dalle note che riportiamo a seguire, ambedue diffuse in mattinata. La prima a firma congiunta della FP Cgil e UIL Fpl, la seconda in risposta, della Fials. Ed è proprio da quest’ultima sigla sindacale che parte la vicenda in questione. La Fials, infatti, con alcune missive (la prima del 20 gennaio, l’ultima del 13 febbraio) ha denunciato alla Direzione della ASM la intera categoria degli IdF (Incarichi di funzioni)-praticamente i responsabili di reparto dell’ospedale di Matera- rei di “negare le ferie richieste dai lavoratori, per poi imporle d’ufficio, costringendo i dipendenti a presentarle forzatamente su Info Point sotto minaccia di provvedimenti disciplinari”, con “ferie concesse che vengono revocate con un preavviso minimo, addirittura tramite messaggi WhatsApp” e con “l’imposizione arbitraria dei giorni di ripristino biologico“. Tutto, viene stigmatizzato, messo in opera senza “alcun fondamento normativo“, per cui viene richiesto “un intervento immediato per la cessazione di tali comportamenti” ai vari livelli di responsabilità superiore della ASM. A fronte di questa denuncia indiscriminata contro una categoria di lavoratori (all’incirca una cinquantina nell’ospedale) Fp Cgil e UIL Fpl intervengono per dire che bisogna smetterla di sparare nel mucchio perchè questo modo di fare crea tensioni e malessere tra i lavoratori. Se vi sono casi specifici, dicono, sarebbe il caso di denunciarli ed affrontarli senza generalizzare. A questa presa di posizione replica la Fials ribadendo le sue accuse generiche. La domanda da parte degli utenti è: a chi giova tutto ciò? Qui prodest? Sicuramente non ai lavoratori e tantomeno all’utenza. Manca la voce dell’azienda. Nel frattempo ecco a seguire le note di cui parlavamo prima.

La Fp CGIL e UIL Fpl CHIEDONO INTERVENTO DELL’ASM PER GARANTIRE IL BENESSERE DEI LAVORATORI DELL’AZIENDA SANITARIA MATERANA “Risulta alle scriventi organizzazioni sindacali che il 13 febbraio 2025 sarebbe stata inoltrata ai vertici aziendali ASM una missiva, a firma di altra sigla sindacale, che con tono guerreggiante non trova di meglio che stigmatizzare il comportamento degli IdF dell’ASM, i quali, a dire della medesima sigla, sarebbero rei di imporre d’ufficio “il ripristino biologico per i lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti” e revocherebbero o – pare a loro piacimento – imporrebbero le ferie addirittura “sotto minaccia di provvedimenti disciplinari”. Orbene, la Fp Cgil e la Uil Fpl di Matera non possono nè accettare nè tantomeno tollerare queste accuse generiche che denigrano indistintamente una intera categoria di lavoratori. La sigla sindacale “denunciante” deve avere il coraggio di non sparare nel mucchio “troppo facile” ma di denunciare apertis verbis chi si comporta male e chi concretamente – prove alla mano – non tiene conto delle necessità dei lavoratori o peggio ancora li minaccia. Non crediamo sia giusto prendersela con tutta la categoria degli IdF, come se non fosse sotto gli occhi di tutti l’ingrato compito loro affidato, in cui a causa del numero insufficiente di personale sanitario risulta difficilissimo garantire prestazioni di qualità all’utenza e nel contempo soddisfare i sacrosanti diritti contrattuali dei lavoratori. Anzichè fare una critica di natura sindacale ai continui “tagli” decisi dagli ultimi governi regionali sulla pelle dei lavoratori, questi ultimi diventano il bersaglio, il capro espiatorio di ogni problema organizzativo, fondato o meno che sia. In considerazione del continuo stato di necessità – quasi emergenziale – in cui vive la sanità materana, la Fp Cgil e la Uil Fpl di Matera chiedono all’ASM di intervenire con urgenza su questa incresciosa vicenda, che si riflette sul benessere dei dipendenti interessati e che finisce per scatenare una guerra tra lavoratori che hanno lo stesso obiettivo, cioè quello di offrire servizi essenziali alla comunità.

FIALS Matera: Azioni Concrete per i Lavoratori, Lontano dalle Strumentalizzazioni “Nei giorni scorsi abbiamo inviato una lettera ai vertici dell’ASM per una situazione che sta creando disagi e incertezza tra i lavoratori. In particolare, abbiamo segnalato la gestione arbitraria delle ferie e l’imposizione d’ufficio dei giorni di ripristino biologico per i lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti, senza il rispetto delle normative e senza alcun confronto con le parti sindacali. Oggi CGIL e UIL hanno risposto con un comunicato che, più che difendere i diritti dei lavoratori, sembra muoversi su un piano puramente politico, allontanandosi dal vero problema, la tutela dei dipendenti e il rispetto delle regole contrattuali.

La FIALS non accetta il tentativo di sminuire le problematiche reali con argomentazioni generiche. La nostra denuncia non è contro una categoria di lavoratori, ma contro prassi gestionali discutibili che incidono sulla vita professionale e privata di molti dipendenti.

Ribadiamo la necessità di un confronto serio e costruttivo per risolvere queste criticità nel rispetto delle norme vigenti. Non faremo passi indietro nella difesa dei lavoratori, indipendentemente dalle strumentalizzazioni di chi sembra più interessato a difendere logiche di appartenenza politica che i diritti del personale sanitario. Noi siamo e saremo sempre dalla parte di chi lavora.”