Gli rubano il pacco della Bici elettrica. Ma Polizia Matera scopre e denuncia autore

Una storia a lieto fine per un giovane bengalese che aveva atteso l’arrivo di una bici elettrica, consegnata a domicilio, ma che non ha avuto il tempo di portare in casa. Pochi attimi e ignoti che gli portano via il pacco e un mezzo che, immaginiamo, come accade per tanti migranti di muoversi per raggiungere il posto di lavoro. La bici non poteva essere andata lontano…e così, grazie a una sinergia tra Squadra Mobile e Squadra Volante si è giunti al recupero del pacco con pedalata assistita e dell’autore, un uomo di 37 anni che è stato denunciato in stato di libertà.Davvero una bella pagina di operatività della Polizia di Stato, come dimostra la foto della felice conclusione della vicenda



IL COMUNICATO STAMPA

Matera. Bici elettrica rubata nel portone di casa: la Polizia di Stato individua e denuncia l’autore, refurtiva restituita al proprietario

Nel rispetto dei diritti della persona indagata, della presunzione di innocenza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

La Polizia di Stato di Matera ha denunciato, in stato di libertà, un 37enne, originario del capoluogo, per il reato di furto di una bici elettrica, perpetrato ai danni di un 23enne di nazionalità bengalese.

L’episodio si è verificato nei giorni scorsi, quando la vittima aveva da pochi minuti ricevuto, presso il suo domicilio, un pacco contenente la bicicletta elettrica ordinata online. Un amico, dopo aver ritirato il collo, lo aveva momentaneamente lasciato nell’androne del condominio, per organizzare il trasporto all’interno dell’abitazione.

Un lasso di tempo brevissimo che, però, è bastato al 37enne per impossessarsi del pacco e allontanarsi.

La segnalazione è stata immediatamente raccolta dagli agenti delle Volanti, impegnati nei servizi di controllo del territorio e transitati proprio nei pressi dell’abitazione.

Personale della Squadra Mobile ha, quindi, sviluppato l’attività investigativa, che ha portato, in breve tempo, all’individuazione dell’autore del furto.

Fondamentale la sinergia tra gli uffici operativi, che ha consentito di recuperare la refurtiva e di restituirla al legittimo proprietario, ponendo fine, in poche ore, a una spiacevole vicenda.