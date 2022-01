“Dal 4 al 28 gennaio sono aperte le iscrizioni on line sul sito del Ministero dell’Istruzione. Per una maggiore conoscenza dell’offerta formativa, l’Istituto Comprensivo Minozzi Festa di Matera, offre la possibilità alle famiglie di visitare i luoghi, le aule attrezzate, le pertinenze della scuola e di incontrare il personale docente, nel pieno rispetto delle norme di prevenzione del contagio da covid-19.”

E’ quanto rende noto l’Istituto con un comunicato in cui si spiega che:

“Per rispondere alle necessità e alle aspettative degli allievi e delle famiglie, l’istituzione scolastica si è data un’organizzazione didattica prioritariamente finalizzata al successo formativo di ogni alunno, in un’ottica di integrazione ed inclusività.

Garantisce l’esercizio del diritto di tutti gli alunni alla migliore realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità e offre il proprio contributo al loro sereno sviluppo e al miglioramento della loro preparazione culturale di base, rafforzando la loro padronanza degli alfabeti di base, dei linguaggi, dei sistemi simbolici, ampliando e sistematizzando il loro bagaglio di esperienze, conoscenze, abilità, competenze.

Del resto, la scuola non può essere soltanto un luogo di apprendimento dei saperi disciplinari. Deve essere, anche e soprattutto, un luogo in cui bambini e adolescenti apprendono il “mestiere di vivere”, in cui diventano cittadini dotati degli strumenti culturali idonei a capire e, eventualmente, criticare azioni ed eventi.

Il nostro impegno consiste nella progettazione del curricolo verticale d’Istituto in cui flessibilità, integrazione, competenze, conoscenze si integrano reciprocamente, nella realizzazione di una “scuola – laboratorio”, in grado di coordinare gradi diversi di scolarità e dare significato e spazio alle abilità, alle conoscenze e alle attività in cui l’allievo è impegnato, accompagnandolo nel suo difficile processo di crescita umana e culturale.

La nostra idea di scuola è un’istituzione che insegni a tutti, a partire dall’identità, dal modo d’essere, dalle condizioni di partenza di ciascuno; che pratichi, prima di tutto, il rispetto delle regole; che educhi all’autonomia, alla responsabilità, all’accoglienza della diversità, allo spirito critico.

Le famiglie si registreranno e invieranno la domanda di iscrizione alla scuola di destinazione esclusivamente attraverso il sistema “iscrizioni on line”.

Nello spazio https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ è possibile acquisire il MODULO DI ISCRIZIONE.

A partire da martedì 04 gennaio, per ogni ulteriore informazione e per ogni genere di supporto, è possibile rivolgersi agli Uffici di Segreteria in Via Lucana – tel. 0835 311237, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10:30 alle ore 13:00; il lunedì e il giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 16.30. Telefonando al numero 0835 311237 sarà possibile fissare un colloquio con il Dirigente Scolastico

CALENDARIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Scuola secondaria I grado – incontri in presenza con i docenti previo appuntamento.

Sabato 15 gennaio h. 9:30 – 12:30 Festa

Sabato 22 gennaio h. 9:30 – 12:30 Festa

Martedì 18 gennaio h. 16:00 – 18:00 Cappelluti

Martedì 25 gennaio h. 16:00 – 18:00 Cappelluti

Giovedì 13 gennaio h. 16:30 – 18:30 Festa

Giovedì 20 gennaio h. 16:30 – 18:30 Festa

Giovedì 27 gennaio h. 16:30 – 18:30 Festa

INCONTRO ON LINE CON DOCENTI E DIRIGENTE SCOLASTICO on line venerdì 14 gennaio h. 18:00

Scuola primaria – incontri in presenza con i docenti previo appuntamento

Plesso Cappelluti:

• Martedì 11 gennaio h. 9:00 – 10:00 h. 16:30 – 18:30

• Giovedì 13 gennaio h. 9:00 – 10:00

• Martedì 18 gennaio h. 9:00 – 10:00 h. 16:30 – 18:30

• Giovedì 20 gennaio h. 9:00 – 10:00

• Martedì 25 gennaio h. 9:00 – 10:00 h. 16:30 – 18:30

• Giovedì 27 gennaio h. 9:00 – 10:00

Plesso Minozzi:

• Martedì 11 gennaio h. 16:30 – 18:30

• Giovedì 13 gennaio h. 11:00 – 13:00

• Lunedì 17 gennaio h. 10:00 – 12:00

• Martedì 18 gennaio h. 9:00 – 10:00 h. 16:30 – 18:30

• Giovedì 20 gennaio h. 11:00 – 13:00

• Lunedì 24 gennaio h. 10:00 – 12:00

• Martedì 25 gennaio h. 9:00 – 10:00 h. 16:30 – 18:30

• Giovedì 27 gennaio h. 11:00 – 13:00

INCONTRO ON LINE CON DOCENTI E DIRIGENTE SCOLASTICO on line giovedì 20 gennaio h. 18:00

Scuola dell’infanzia Minozzi, incontri in presenza con i docenti previo appuntamento. Sarà possibile visitare il plesso dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00.

Scuola infanzia Cappelluti, incontri su appuntamento. Sarà possibile visitare il plesso dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 12:00

INCONTRO ON LINE CON DOCENTI E DIRIGENTE SCOLASTICO on line lunedì 24 gennaio h. 18:00.”