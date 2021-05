“E tu, cosa metteresti nel tuo zainetto per un lungo viaggio?”

dal nuovo racconto di Francesco D’Adamo “La Traversata”

Progetto nazionale di mappatura affettiva degli “oggetti essenziali”

Lunedì 17 e martedì 18 maggio le classi prime e terze della Scuola Secondaria di I grado “G.Minozzi – N.Festa” incontreranno lo scrittore Francesco D’Adamo che presenterà il suo ultimo romanzo “La Traversata” edito dalla Casa Editrice “Il Castoro” sul delicato, e quanto mai attuale, intreccio tra migrazioni ed essenzialità. L’incontro, organizzato in collaborazione con la Libreria Dell’Arco di Matera, è stato preceduto da un laboratorio artistico durante il quale i ragazzi hanno creato i loro zainetti di carta dopo aver riflettuto su ciò che è essenziale per loro.

video realizzato interamente dai ragazzi