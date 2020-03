“Gli eventi universali esigono maggiore consapevolezza intellettuale e morale” sostiene l’ingegnere materano Antonio Di Giulio in una sua nuova riflessione, che ci ha inviato e che pubblichiamo volentieri su sua richiesta, sulla sanità ai tempi tristi che stiamo vivendo in queste settimane.

“I medici e il corpo paramedico svolgono il proprio lavoro con grande abnegazione e sacrificio dimostrando competenza e professionalità.

Diverso è invece l’apparato burocratico della sanità pubblica che dimostra l’elefantiaca macchinosità senza un solido contributo allo svolgimento delle azioni mirate a incidere sulla certezza di risultato.

Purtroppo, la scarsa capacità imprenditoriale dei vertici sanitari lascia esposti i professionisti della medicina, che ovviamente pagano in prima persona, i difetti di un sistema ormai anacronistico e bisognoso di una grande riflessione che non può isolarsi nel proprio recinto di competenza ma interagire con l’intero sistema paese attraverso la ristrutturazione delle professioni tecniche e mediche, uniche in grado di recepire i risultati della scienza e valutare i pregi della tecnologia più avanzata.

Il Censis ha pubblicato nel 2019 un resoconto statistico che in un certo senso fotografa l’Italia evidenziando aspetti molto importanti sia sul piano economico sia strutturale.

Tra i diversi aspetti presentati è molto interessante quello relativo alla sanità che in tempi non sospetti, chiarisce lo scenario sanitario che si conferma alla luce degli eventi critici causati dal Covid-19.

A riguardo è stato posto il quesito su quale fosse l’infrastruttura materiale e sociale d’interesse per eventuali investimenti da parte di clienti Private Banking. Al primo posto con la preferenza che ha raggiunto il 47 %, si ritengono interessanti gli investimenti in “ospedali e strutture sanitarie”. All’ultimo posto sono gli “stadi” con una preferenza che raggiunge l’1%. Nella sanità come negli altri settori, occorre tenere assieme quello pubblico e privato, giacché nel compiere le loro funzioni di fatto convergono su gli stessi obiettivi.

La gestione del pubblico e del privato, in tutti campi e a maggior ragione in quello sanitario per diverse ragioni economiche-finanziarie-politiche, s’interseca annullando molto spesso i confini e le competenze di ciascuno di essi, e relegando, di fatto, i vizi al pubblico e le virtù al privato in un gioco perfettamente normato da leggi che troppo spesso dimentica l’individuo a vantaggio di una sanità per tutti, dove il malato scivola nel più completo anonimato.

Il prodotto è la malattia, non più l’uomo proprietario del male che chiede soccorso per guarire. Ignaro però che egli ha valore e trova interesse perché è malato di un male, qualunque esso sia, che consente al sistema di produrre un’economia e una forza finanziaria e politica molto potente.

La sanità pubblica ha negli anni incrementato il valore delle prestazioni e questo ha favorito la nascita d’infrastrutture sanitarie private che a quei costi possono garantire le stesse prestazioni e talvolta anche migliori risultati riservando ampi margini operativi all’utile d’impresa.

Poi, è giunta l’insostenibilità della spesa sanitaria pubblica ormai cresciuta oltre misura e senza una gestione decisionale efficace, ha generato la necessità di tagliare quei servizi sanitari troppo costosi, favorendo così, lo sviluppo di servizi privati che in una logica di mercato poco liberale, hanno potuto investire ingenti capitali diventando nel tempo insostituibili e quindi convenzionati ed equiparati al settore pubblico senza risparmi effettivi per la nazione.

In una visione fredda e oggettiva l’individuo è libero di ammalarsi, e quando prima accade tanto prima cominciano le somministrazioni di farmaci che scandiscono a volte i giorni e le ore del giorno.

La sanità pubblica, ancor meno quella privata, non ha riguardi nello stimolare e denunciare gli ambienti malsani, come le aule delle scuole, le sale convegno, le dimore domestiche, gli ambienti di lavoro, i produttori di vestiario e di apparecchiature e macchine che in modo silente assediano la salute umana fino al punto di dover richiedere anche dopo molti anni l’assistenza sanitaria.

È di questi giorni l’usuale frase che il contagio è esponenziale e per questo occorre evitare la socializzazione per non intasare gli ospedali.

È assurda questa espressione di causa ed effetto perché lascia immaginare che se non ci fosse la crescita esponenziale o se avessimo infiniti posti letti, forse si poteva continuare a svolgere la vita di sempre.

Nonostante le forti perdite umane, l’impressione è di ignorare l’individuo, perché si omette di dire quali saranno le conseguenze sui guariti e sugli asintomatici, quali le loro condizioni di vita future, dove e come svolgere il periodo di convalescenza.

Ecco allora l’espressione più congeniale forse sarebbe: isolamento sociale per ridurre il contagio e ridurre oggi i morti e nel futuro il ricorso alle cure sanitarie con minori effetti anche sull’economia di gestione dell’intera sanità pubblica.

Questa sarebbe sicuramente una responsabilità troppo grande per il politico oggi di turno.

Investire oggi per il domani, trasferire un concetto che ritorna in tutti gli ambiti: rispettare l’ambiente e l’individuo per conservali ai nostri nipoti.

Così anche l’anziano o meglio chiamato “nonno” potrebbe essere un sostegno familiare e un affetto non più etichettato come un ottantenne già affetto da patologie croniche defunto per coronavirus.

Sono definizioni infelici e prive di umanità che nessuno può permettersi di usare perché offende il medico che ha certamente dato ogni possibile aiuto per salvare una vita a prescindere dall’età e dal suo stato patologico, e poi offende l’individuo perché lo etichetta “malato” in barba alla nostra Costituzione e a ogni ordinamento giuridico vigente, quasi a ripristinare concetti dell’antichità classica dove la mancanza d’integrità fisica era causa procurata di morte.

Da ultimo, anche questo asserto preso come analisi o alibi dalla burocrazia sanitaria comincia a vacillare tanto che l’età dei pazienti colpiti da Covid-2019 diventa giorno per giorno sempre più giovane.

A valle di questa terribile esperienza, l’individuo indosserà gli abiti semplici della vita, quelli fatti in casa riconoscibili ed eleganti perché autorevoli. L’individuo sarà maestro impegnato a coinvolgere gli individui e a insegnare i vantaggi di vivere la comunità allontanando la competizione finalizzata a non occupare i primi posti nella corsa della vita e favorendo il merito individuale di cui la comunità sarà fiera di mostrare esaltandone i pregi e godendo dei risultati.

Di fronte a questa visione l’apparato burocratico sanitario pubblico e privato dovranno modificare i propri asset e il proprio sviluppo consapevole potrà patire ritardi ma non potrà smarrire la meta da raggiungere nell’interesse di una nazione.”

Matera 21.03.2020

f.to

Antonio Di Giulio