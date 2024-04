Gli auguri in musica a Fiorella Mannoia del cantautore lucano Antonio Labate

Nata a Roma il 4 aprile 1954, Fiorella Mannoia festeggia oggi i suoi primi 70 anni, nel pieno di una carriera segnata da interpretazioni straordinarie, ultima quella di San Remo 2024, di brani mai banali sia sotto il profilo dei testi che della musica. Segno di una personalità unica nel panorama musicale italiano che ha perseguito sempre la qualità nelle sue scelte professionali, senza mai adeguarsi al conformismo ed esprimendosi con intelligenza e ironia, senza mai perdere di vista l’impegno sociale, l’impegno verso i meno fortunati. Cosa non facile per una interprete pura che deve affidarsi alla creatività altrui, al punto che la sua carriera potrebbe essere riassunta in un fortunato slogan pubblicitario degli anni sessanta: “la qualità costante nel tempo“. Un percorso artistico, che negli anni si è arricchito di esperienze fondamentali come quella brasiliana. Non solo per la sua versione di “O que sera” di Chico Buarque de Hollanda,o per il progetto “Onda Tropicale” con cui ha riunito i giganti della musica popolare carioca contemporanea in un album storico, ma anche per il suo impegno nel progetto Fondazione Axè, che mira al recupero dei bambini e adolescenti brasiliani in condizioni di disagio. Un impegno sociale, in parallelo con quello artistico, che la vede sostenere l’attività di Emergency, la battaglia contro la violenza sulle donne, la solidarietà nei confronti dei lavoratori dell’Ilva di Taranto, il sostegno alle popolazioni colpite da catastrofi naturali in Emilia e in Abruzzo. Un’attivismo per cui nel 2005 venne insignita dell’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Insomma, una persona speciale, che si staglia nel panorama nello spettacolo italiano, un’artista capace di intendere il proprio lavoro come progetto e visione che non si distacca dalla realtà. Una bella persona, una grande artista a cui viene spontaneo augurare buon compleanno ed un ancora lunga ed intensa carriera. Per questa occasione abbiamo ricevuto e pubblichiamo a seguire una particolare composizione del cantautore materano Antonio Labate che mixando titoli e testi dei tanti successi di Fiorella Mannoia le ha voluto dedicare particolare omaggio musicale. “Con questa mia piccola canzone -scrive Labate- voglio ricordare i 70 anni di Fiorella Mannoia, sia come artista che come donna impegnata nel sociale a difesa dei diritti umani e contro ogni violenza di genere..”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.