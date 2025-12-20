Gli auguri di pace dell’I.C. Pascoli di Matera da due eventi natalizi con orchestra e coro (coinvolti oltre 1000 alunni/e)

L’Istituto Comprensivo Pascoli di Matera, “sogna” -come riportato in una nota- “un mondo senza confini, nazioni, religioni, possedimenti o guerre, un luogo di fratellanza e pace, dove tutti vivono per il presente e condividono il mondo in armonia. Con questo spirito, ha voluto affidare alla forza della musica e del canto gli auguri alle famiglie della quasi totalità delle classi dell’Istituto, invitate dalla Dirigente Scolastica Caterina Policaro ai tradizionali concerti natalizi, preparati in ogni dettaglio, grazie a un impegno quasi quotidiano di tutte le classi coinvolte, oltre che coordinati da tantissimi docenti. Oltre 1000, infatti, gli alunni e le alunne protagonisti delle due complesse ma bellissime iniziative musicali, perché possa essere davvero un natale di ascolto, di pace, di armonia. Il primo concerto ha avuto luogo nella splendida cornice dell’Auditorium Gervasio il 13 dicembre, con l’orchestra del percorso musicale (flauto traverso, violini, pianoforti e chitarre) a sostenere il coro delle 10 quinte classi dei tre plessi della scuola primaria (Lucrezio, Moro e Nitti) e delle terze sezioni della scuola dell’Infanzia (Lazazzera e San Giovanni): un concerto che in realtà son stati tre, dando protagonismo di ognuno dei plessi primaria. Diretti magistralmente dai docenti di strumento musicale Luigi Gallipoli, Rosa Dell’Acqua, Nunzia Marcosano, Osvaldo Bellomo e dalle docenti di classe. Con qualche incursione vocale a sorpresa della stessa Dirigente Scolastica. Un secondo concerto-evento al Palasassi, il 18 dicembre, ha voluto mettere insieme lo spirito del Natale e l’unitarietà della scuola, nella sua grandezza, anche per i numeri dell’utenza. Proprio dal Palasassi si è elevato un grande messaggio corale di pace con l’obiettivo che da Matera, già capitale della cultura europea e oggi capitale mediterranea della cultura e del dialogo, potesse raggiungere molti cuori. Il grande coro di Natale “Pascoli in Canto”, infatti ha coinvolto tutte le classi dei tre plessi Lucrezio, Moro e Nitti della scuola primaria, dalla prima alla quarta. Oltre 600 bambini e bambine, con la loro tunica di angeli dorati, all’unisono, hanno cantato per le famiglie e per tutti, diretti dall’insegnante Anna Rita del Piano.”

“Un impatto visivo notevole – dichiara la Dirigente Scolastica Caterina Policaro – un’armonia di parti resa dall’orchestra, una voce sola, emozioni indescrivibili, sia in Auditorium che al Palasassi. Non è semplice mettere insieme due eventi scolastici di tale portata, a pochi giorni uno dall’altro, e provare a dare il giusto protagonismo ad ognuno. E’ stato possibile grazie alla sinergia di tutte le componenti scolastiche. Per entrambe le giornate musicali che l’IC Pascoli ha voluto donare alle famiglie e alla città tutta, doveroso il ringraziamento all’Amministrazione del Comune di Matera, in primis al Vice Sindaco Rocco Buccico, per aver sin da subito sposato la nostra idea di unitarietà della scuola e di coralità del messaggio, agli assessori Angela Braia, Simona Orsi, Giuliano Paterino per il prezioso contributo per competenza, per il patrocinio delle due grandi e coinvolgenti iniziative. Infine – conclude la Dirigente Policaro – preziosissima la collaborazione dell’Associazione SS. Addolorata odv-ets per la sicurezza e il primo soccorso.”