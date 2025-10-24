Gli auguri a Raffaello de Ruggieri che compie 90 anni

Il Circolo culturale La Scaletta è in festa oggi per i 90 anni di Raffaello de Ruggieri, uno dei soci fondatori e grande protagonista della scena culturale e politica della città. “Raffaello rappresenta – sottolinea il presidente del Circolo, Franco Di Pede – un esempio per il suo impegno costante frutto di un amore viscerale per Matera che continua ad essere il principale punto di riferimento della sua vita e della sua azione. Il suo entusiasmo contagioso lo porta naturalmente ad appassionare e a coinvolgere chiunque lo incontri. Protagonista di tante battaglie culturali, politiche e sociali, continua oggi ad impegnarsi nella realizzazione di quello che sarebbe, se concretizzato, senza dubbio un progetto di grande importanza per il territorio lucano come la Zona economica speciale della Cultura. Matera è madre, non matrigna e noi siamo figli della storia, non della miseria: da questa convinzione, maturata negli anni dell’Università dalla frequentazione con personaggi del calibro di Umberto Zanotti Bianco, è scoccata la scintilla che ha innescato quel fuoco di passione che è il Circolo La Scaletta, custodito e animato dal suo fondatore, il fratello Michele, e da tanti giovani che hanno dedicato il loro tempo e il loro entusiasmo alla città. Dalla scoperta del furto di affreschi nelle chiese rupestri al ritrovamento della Cripta del Peccato Originale, dalla battaglia contro l’insediamento della Liquichimica, a quella per la costruzione del nuovo ospedale. E poi, il momento d’oro delle Grandi Mostre di Scultura nei Sassi per testimoniare che il ventre materno delle rocce è il luogo in cui l’arte trova la sua sublimazione. Ci ripete spesso che la cultura non è consumo ma produzione e scambio di idee e di competenze prima di tutto. Ci abitua a guardare Matera con gli occhi della passione che origina dalla storia e che si traduce in futuro e lo fa con il suo agire concreto che lo portava già a pensare, con molto anticipo sui tempi, che la città potesse essere una Capitale della cultura. Per il Circolo La Scaletta, Raffaello, insieme a suo fratello Michele che ha da poco compiuto 95 anni, sono guide che accompagnano con saggezza e tonificano con forza, il cammino di tutti coloro che si riconoscono negli insegnamenti e nei valori che i fondatori del sodalizio esprimono da 66 anni”. Poco prima della presentazione del volume: “La Cripta del Peccato Originale – Codice di conservazione” , oggi pomeriggio nella sala conferenze della Camera di Commercio di Matera, il Presidente del Circolo La Scaletta, Francesco Paolo Di Pede, ha consegnato a Raffaello de Ruggieri una targa per testimoniargli l’abbraccio dei soci e la gratitudine per quanto fatto e continuerà a fare per la città, per la regione e per il Mezzogiorno.

Il futuro fa novanta. Gli auguri del sindaco Nicoletti all’ex sindaco de Ruggieri per il suo novantesimo compleanno. “Chi è in anticipo sul suo tempo, dal suo tempo sarà raggiunto”. È una delle sue massime preferite. Un uomo che immagina il futuro di Matera da quando era ragazzo, e che a questo futuro ha dato una spinta, perché diventasse presente. Oggi Raffaele varca la soglia dei novant’anni portandoci tutti con sé nella Matera del futuro. Non ci porta per mano, perché è difficile stargli accanto, ma con lo scatto da centometrista, si fa inseguire in progetti che immagina o di cui fiuta il potenziale, e per i quali come un segugio tenace segue la via. È successo tante volte, tante tante volte in questi novant’anni. L’ultima in ordine di tempo, la ZES cultura, ha sorpreso come sempre tutti noi. L’ha tirata fuori da un cilindro una volta ricevuto l’appoggio e la fiducia del presidente, e prima che tutti noi potessimo renderci conto fino in fondo di cosa fosse l’ha portato a casa lasciandoci l’onore e l’onere di tradurlo in realtà, a fronte di tempi sfidanti e di difficoltà legate a ciò che lui forse chiamerebbe pastoie amministrative. Lui può permetterselo, io no, ma se c’è una cosa che condivido è la tenacia, e con tenacia continueremo a percorrere la via tracciata dal segugio.

Di tanti progetti realizzati, uno però più di tutti ha segnato la sua vita. Sarà per lo sguardo della basilissa, sarà per il sentimento di avventura e l’emozione della scoperta, sarà per la gioventù di quegli anni e per la presenza degli amici, su tutti per la presenza di Maria e di zia Tetè, ciò che ha segnato la sua vita più di ogni altra cosa è senz’altro l’aver ridato luce, dopo mille anni, alla cripta del peccato originale.

È per questo che salutiamo con gioia questa nuova pubblicazione, che segna come sempre un punto e a capo, e come ci ha insegnato Raffaele ci spinge a guardare avanti cogliendo stimoli e responsabilità nel condiviso amore senza fine che ci lega alla nostra straordinaria città di Matera.

Auguri per i tuoi primi novant’anni, caro Raffaele, da Antonio – dal Sindaco – dalla città.“