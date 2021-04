“Ha dato i suoi frutti l’appello lanciato dalla SIMG Matera ai responsabili della sanità lucana per l’immediato avvìo della terapia con anticorpi monoclonali anche nella provincia di Matera. A nome dei pazienti fragili che hanno atteso fino ad oggi per essere candidati a tale innovativo trattamento rivolgo il mio ringraziamento al Presidente dell’Ordine dei Medici di Matera Dott. Franco Dimona ed alla Dott.ssa Sabrina Pulvirenti, commissario della ASM Matera, per la sensibilità dimostrata nel trovare una rapida soluzione al problema.

Gli anticorpi monoclonali rappresentano una terapia utile nelle fasi iniziali dell’infezione da Covid 19, quando il paziente è affidato alle cure domiciliari dei medici di famiglia, per evitare che insorga una forma grave di malattia.”

E’ quanto dichiara il Dott. Erasmo Bitetti, Presidente SIMG Matera (Società Italiana di Medicina Generale) dopo aver avuto notizia circa l’utilizzo di questa terapia anche nel materano che fino ad ora, come da lui stesso denunciato in precedenza (https://giornalemio.it/cronaca/bitetti-simgterapia-con-anticorpi-monoclonali-quando-lavvio-a-matera/), era rimasto tagliato fuori.