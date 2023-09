Gli abiti di Dafne Vena, la stilista originaria di Pisticci, in passerella a New York . Il podcast.

La giovanissima Dafne Vena, stilista di origini pisticcese, trapiantata a Reggio Emilia e dal 2016 trasferitasi in America, ha debuttato sulle passerelle newyorkesi proponendo dieci abiti per la collezione primavera/estate 2024. Alla New York Fashion Week, una delle più grandi settimane della moda del mondo, ha proposto la sua idea di moda. ”La collezione – ha raccontato nel podcast che potete ascoltare più avanti– nasce per celebrare l’individualità e l’espressione di sé, è essenzialmente un invito ad avere il coraggio di essere chi si è. In passerella hanno sfilato i colori per rappresentare la positività, l’energia, l’amore “proprio come i colori dell’arcobaleno – ha aggiunto – ogni colore e tonalità rappresenta un aspetto diverso della vita”. Abito di punta, un abito completamente trasparente con swarovski, molto apprezzato dal pubblico qualificato che era presente alla Kermesse.”

Per saperne di più ascolta il podcast: