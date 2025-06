Gli abiti della Madonna della Bruna nei secoli e non solo nella mostra ”Amicta”

Ci sono le mani della fede e dei maestri sartori, dei sarti e delle sarte di ieri e di oggi nella fattura degli abiti che nei secoli hanno vestito di velluti,rasi, broccati, orli, ricci la Patrona di Matera Maria Santissima della Bruna, perché si presentasse con eleganza e solennità ai materani nel giorno più lungo della loro festa. E ne abbiamo avuto conferma nella mostra ”Amicta” , dal latino ‘amicio’ coprire come riporta la scritta dorata sul pannello che porta al piano superiore della mostra, allestita nei locali restaurati della fabbrica del carro trionfale al rione Piccianello.



”Il termine classico rimanda- è scritto sul pannello- non solo al gesto di coprirsi degli abiti quanto a quello di rivestirsi. Ricoprirsi del valore del sacro vuole, in questa mostra, essere il fil rouge dell’esposizione” Amicta nasce dalla collaborazione tra l’Associazione Maria Santissima della Bruna e lo stilista di fama internazionale Michele Miglionico che nell’inverno del 2024 ha donato l’abito del Giubileo alla Vergine della Bruna”.

I disegni, il modello e le foto di quell’abito sono nel salone, in alto nella scalinata di accesso alla sala espositivo, e rappresentano il punto di arrivo per la storia degli abiti della Santa Patrona, nei loro drappeggi originali che sono giunti fino a noi. E un plauso va a quanti li hanno ”ripresi” con cura da armadi, cassepanche e proposti con la solennità di un tempo, tra documenti di ”Archivio” ne descrivono commissione, fattura e le preghiere di un popolo devoto.



Abiti colorati che contrastano con il pannello in bianco e nero di quella che nell’ Ottocento erano la Porta e l’edicola dei Tre Santi,demolite nel Novecento per far posto all’ingresso dell’attuale in via Roma.



Vi erano raffigurati i patroni Maria Santissima della Bruna, Sant’Eustachio e San Vito, riprodotti nella mostra quasi a far rivivere la memoria e la devozione popolare. Oggi una formella policroma, collocata sulla facciata laterale del Palazzo dell’Annunziata ricorda quel segno e la protezione da una calamità naturale, il terremoto del 16 dicembre 1857. E nella sala non potevano mancare calco in argilla e statua in cartapesta della testa coronata della Madonna della Bruna, opera dell’artista Francesca Cascione che sta realizzando il carro del giubileo. La mostra, ricordiamo,curata dal critico d’arte Fabrizio Perrone, potrà essere visitata tutti i giorni, a partire dal 18 giugno dalle 17 alle 21 e resterà aperta finchè l’Associazione Maria Santissima della Bruna vorrà. E sottolineamo che con la mostra che ha fatto davvero una scelta per qualità e contenuti davvero interessante.L’auspicio è che luogo possa diventare luogo per mostre tematiche legate alla valorizzazione della Festa. L’Associazione, guidata da Bruno Caiella, ha dimostrato sul campo di saperci fare e di poter tenere chiave e gestione di quegli spazi. Ora tocca all’Amministrazione comunale, con il neo sindaco Antonio Nicoletti, essere conseguenziale…Del resto c’è un clima ”nuovo” intorno alla Festa che punta al riconoscimento tra i Beni immateriali dell’Unesco.



Lo hanno dimostrato – al taglio del nastro- con l’impegno profuso nella organizzazione il delegato arcivescovile don Francesco Di Marzio,il critico d’arte Fabrizio Perrone, curatore della mostra, le presenze o gli interventi del sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, della la direttrice dell’Apt Basilicata, Margherita Sarli, del presidente dell’Ente Parco della Murgia Materana, Giovanni Mianulli,dei presidenti del Gal Start 2020, Angelo Zizzamia e dell’Ente Pro Loco Basilicata, Rocco Franciosa. E poi dle commissario del Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto, Giuseppe Pio Musacchio e dello stilista Michele Miglionico, che ha confermato con mostre tematicHE e con la fattura dell’abito giubilare per la Madonna della Bruna di essere tanta parta della Festa. E tra meno di una settimana la visita al Carro…



La mostra , ricordiamo. è stata realizzata con il patrocinio dell’Apt di Basilicata, MATA (Museo Diocesano di Matera), Consorzio di bonifica di Basilicata e GAL.





N.B- LA FOTO DEL SERVIZIO è TRATTA DALLA PAGINA WEB DELL’ARCIDIOCESI DI MATERA-IRSINA