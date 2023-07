Giustizia. Quanti colpi di spugna dopo via D’Amelio…

Soprattutto, ricorda l’avvocato Leonardo Pinto, quando si parla di ”riforma” della Giustizia, andando avanti con abolizioni o depotenziamento di questo o quell’articolo del Codice penale, dimenticando gli insegnamenti e il monito per il Paese. venuti dalla strage di via D’Amelio . Sono passati 31 anni da quel tragico evento, nel quale morì il giudice paolo Borsellino. E qui il confronto, osserva Pinto, con l’attuale ministro e guardasigilli Carlo Nordio ci sta tutto.

BORSELLINO E NORDIO, ENTRAMBI MAGISTRATI, MA TANTO DIVERSI TRA LORO

Il 19 luglio ricorre l’anniversario della strage di via D’Amelio a Palermo.

Si tratto’ di un attentato terroristico-mafioso nel quale persero la vita il magistrato Paolo Borsellino, fedele servitore dello Stato, insieme a cinque agenti della sua scorta, anche loro fedeli servitori Stato.

Un altro magistrato, Carlo Nordio, in questi giorni sta insistendo affinché venga approvata una riforma della giustizia che cancelli, tra l’altro, l’abuso d’ufficio, non condivisa nemmeno dal Prof.Avv.Franco Coppi, avvocato di Berlusconi, vero ispiratore della legge che si vuole approvare.

Alla Presidente del Consiglio piace ricordare di aver deciso di impegnarsi in politica proprio dopo la strage di via Damelio.



Nordio, pm nel processo “Mose” di Venezia, dopo aver utilizzato nel corso delle indagini gli strumenti che ora ritiene invasivi, folgorato come San Paolo sulla Via di Damasco, si è convertito a un garantismo che non tiene conto della funzione sociologica del diritto penale.

Alla Presidente Meloni e al Ministro Nordio, chiedo, per rispetto verso chi si è sacrificato per l’affermazione della legalità e della pace sociale, di ascoltare l’ultima intervista di Borsellino concessa a giornalisti francesi dove spiega che cosa è la mafia e dove parla anche di Berlusconi.

Ministro Nordio, mi creda, Borsellino aveva ragione, lei no.