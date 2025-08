Giustizia per Oussama Darkaoui. Moriva giusto un anno fa nel Cpr di Palazzo San Gervasio

A ricordarlo associazioni, cittadini, che non ha dimenticato quella morte nel Centro per rifugiati di Palazzo San Gervasio ( Potenza) a una anno, il 5 agosto 2024, del giovane immigrato africano che in Italia non ha potuto realizzare quel sogno di libertà rincorso dopo tante sofferenze- raccontate, per esempio, in film come ‘’Io Capitano’’- per quel decesso avvenuto in circostanze che attendono risposte. A chiederlo è il Comitato per la Promozione del Forum Immigrazione della Regione Basilicata e, naturalmente, I suoi genitori che ne raccolsero l’ultimo messaggio.



Comunicato stampa

Un anno senza Oussama Darkaoui.

“Abbiamo il dovere di ricordare e il diritto di chiedere giustizia”

Traduzione del messaggio vocale del genitore di Oussama Darkaoui ricevuto in data 29 luglio 2025 dai rappresentanti del Comitato per la promozione del Forum Immigrazione della Regione Basilicata.

“La pace, la misericordia e le benedizioni di Dio siano su di voi.

Vogliamo esprimere la nostra sincera gratitudine a tutte le associazioni della provincia di Potenza e all’Avvocato Covella per il loro prezioso sostegno.

Ringraziamo di cuore tutte le persone che hanno collaborato con noi nel seguire la vicenda, contribuendo a far conoscere la verità con rispetto e dedizione.

Un ringraziamento speciale va anche a coloro che hanno seguito con attenzione il caso di mio figlio, Oussama Darkaoui, impegnandosi nell’accertamento della verità. Vi chiediamo di continuare a seguire il fascicolo fino alla conclusione del processo, affinché giustizia sia pienamente fatta.

Rinnoviamo la nostra fiducia nella giustizia italiana, nella quale crediamo profondamente. Le notizie che ci arrivano ci parlano di persone competenti e umanamente straordinarie. Grazie di cuore a tutti”.



Il 5 agosto ricorre l’anniversario della morte di Oussama Darkaoui. Ad un anno dalla sua tragica scomparsa all’interno del CPR di Palazzo San Gervasio, diversi cittadini e realtà sociali e civili, insieme a chi ha accompagnato la famiglia in questi mesi difficili, sentono il dovere di ricordare la sua storia e di promuovere un appello. In questo anno è stato possibile sostenere la famiglia Darkaoui nelle spese legali e nel percorso di rimpatrio della salma verso il paese d’origine. Oggi rinnoviamo il nostro impegno.

“Oussama Darkaoui, un giovane di 22 anni giunto in Italia per realizzare il suo sogno di libertà e di indipendenza. A un anno dalla sua tragica morte nel CPR di Palazzo San Gervasio abbiamo il dovere di ricordare la sua storia e il tragico epilogo della sua giovane vita. Ma abbiamo anche il compito di continuare a lottare affinché sia fatta giustizia. È un diritto dei familiari e un diritto di tutti quanti noi. Aspettiamo le determinazioni della Procura della Repubblica di Potenza con rispetto, sapendo che si sta lavorando per arrivare alla verità. Speriamo, in questo anniversario, di poter dare presto risposte ai genitori del povero Oussama”.



Aderiscono:

cooperativa sociale Adan, associazione Insieme, associazione Vita, associazione Oltre le Bandiere, cooperativa sociale La Mimosa, associazione Tutti Migranti, Osservatorio Migranti Basilicata, cooperativa sociale Zero in Condotta, Carmen D’Anzi garante per la tutela delle persone private della libertà personale della Provincia di Potenza, Legacoop Basilicata, CGIL Potenza, SPI CGIL Basilicata, cooperativa sociale Filo Continuo, Filef ETD, presidio Libera Vulture Alto Bradano, presidio Libera Val d’Agri, Human Flower, cooperativa Social Servizi, associazione Le Monadi, GEV Giovani Europeisti Verdi di Basilicata, AVS Europa Verde Basilicata, Pro loco di Tito, Cestrim, associazione Venosa Pensa, Libera Associazione Ricrea, USB Lavoro Migranti Basilicata, Potere Al Popolo Basilicata, OSA e Cambiare Rotta Basilicata, cooperativa sociale Giocando Insieme, cooperativa sociale Iskra, Maria Elena Bencivenga, Vincenzo Ritunnano, Maria Antonietta Dicorato, Peppino Priore, Antonio Sanfrancesco, Angelo Summa, Donato Di Sanzo, Giovanni Ferrarese, Raffaella Carmignano, Marta Massaioli, Ibraima Diop, Gian Piero Tetta, Elvira Pedone, Benedetta Miele, Maria Sarlo, Antonio Vespoli, Claudia Zingaro, Maria D’Alessandro, Chiara Langone, Valeria Parente, Marilena Cifarelli, Gabriele De Luca, Teresa Gargano, Luisa Petrone, Antonella Rubino, Franco Freda, Carla Boninfante, Dumitra Ungureanu, Francesca Sorrentino, Barbara Annunziata, Emilia Fiore, Veneranda De Stefano, Simona Setaro, Maurizio Coiro, Luisa Poppiti, Elvira Pappafico, Domenico Pepe, Luigi Giuliano, Raffaele Scelzo, Angelo Pica, Doriana Laurenzana, Ousseynou Ndiaye, Mariantonietta Carrano, Pasquale Zingaro, Anna Picarella, Tetiana Korolevich, Maryna Kovalenko, Antonella Di Leva, Salma Ennamli, Badr Eddine, Ennamli Malak Ennamli, Kaddour Ennamli, Hakima Ounane, Vito Tramutola, Rita Cartolano, Carmen d’Elia, Pasquale Gagliardi, Antonio Vomero, Daphne Castoro, Angela Robertaccio, Maddalena Provenzano, Felicia Spaltro, Sofia Natale, Francesco Monaco, Rocchina Sanchirico, Salvatore Graziano, Maria Pia Case, Carmen Dolce, Valeria Mele, Valerio Alessandro De Nittis, Sadou Sylla, Maria Santoro, Francesca Buonansegna, Fabiana Ponticelli, Giorgia Croce, Giuseppina Esposito, Gabriel Abu Bakar, Giuseppe Dolce, Oksana Ostapiuk, Roman Naumenko, Liudmilla Yemelianova, Habiba Bamba, Lilia Bouhaddi, Olena Sknar, Ebtihel Gasmi, Hellen Chebet, Gladys Isaac, Kalpana Shrestha, Usman Abdullah, Sara Addan, Emmanuel Akhator, Lilian Oloton, Dominique Ore Doris Awa Barry, Massimiliano Rizzi, Tiziana Castellano, Nicoletta Gurrado, Maria Teresa Lomuscio, Maria Rosaria Calabrese, Leonarda Bonomo, Giuseppe Di Leo, Paolo e Andrea Monte, Pancrazio Tedesco, Maria Antonietta Zasa, Valeria Orsini, Pancrazio Caravelli, Khadija Farfour, Mariagrazia Allegretti, Amenta Margherita, Rocco Liccione, Gerardina Elvira Laurino, Alessandra Citarella, Romeo Alessandro, Marianna Scavone, Vito Rocco Oliveto, Alessia Bernabei, Monica Viggiani, Antonella Viggiani e Giulia Viggiani, Federico Camboni, Sonia Premoli, Emidia Tricarico, Debora Giosa Antonella Giosa, Anna Mattera, Andrea di Lascio, Antonietta Giuzio, Gloriana Picerni, Gaetano Ferrara, Domenico Faliero, Rosa Monaco, Antonio Laurino, Giulia e Franca Massaro, Vittoria Gallotti, Nicola Di Mase, Rosaria Massaro, Lucio Laurino, Angela ed Antonella Ostuni, Maria Giosa, Maria Grippo, Antonio Ostuni, Maria La Torre, Oriana Rondinella, Valeria Aloisio; Donato Festino.

Potenza, 4 agosto 2025

Per il Comitato per la Promozione del Forum Immigrazione della Regione Basilicata

Umberto Sessa

