Giustizia, Memoria e Resistenza alla Festa dell’Anpi barese

Due serate davvero piene di eventi a Monopoli ( Bari) per la festa dell’Associazione nazionale partigiana della provincia di Bari, che vedrà con l’apporto organizzativo della sezione Anpi monopolitana ” Lidia Menapace” e la partecipazione e i contributi di relatori e protagonisti dell’impegno sui valori della Resistenza e della Costituzione. Due eredità da difendere , ricordando la memoria di quanti hanno dato anche la vita per il nostro Paese.



🌺 PER FARE TUTTO CI VUOLE UN FIORE 🌺

Anche quest’anno stiamo coltivando qualcosa di speciale:

la Festa ANPI Provinciale Bari il 25 e 26 luglio a Monopoli!

Due giorni di Memoria, Impegno e Resistenza, insieme a ospiti straordinari, musica, parole e sapori della tradizione.

Inizio alle ore 18:00

🎟 PROGRAMMA

📅 25 luglio

19:00 – La Resistenza nel Sud Italia: Isabella Insolvibile e Francesco Filippi dialogano con Flora Villani

21:00 – Radio Clandestina di e con Ascanio Celestini

Dalle 20:30 – Pastasciutta Antifascista offerta dal Pastificio GRANORO 🍝

📅 26 luglio

19:00 – La Riforma della Giustizia: Armando Spataro dialoga con Nicola Colaianni

21:00 – Concerto pacifista della Piccola Orchestra Sperimentale Cantiere Comune Mediterraneo presentata dal Circolo ARCI di Monopoli Contrada100

dalle 20:15 – Panzerotti e Frittelle

🎨Arte, Memoria e Resistenza 🇵🇸

Expo e Live Painting per Gaza

gli artisti Luigi Notarnicola, Davide Cocozza e Francesca Caramia – già aderenti al progetto ArtistsforGaza – esporrano 3 opere dalla seconda edizione di MAESTROBIENNALE25 e si uniranno in una performance di live painting a tema Gaza.

Un’opera collettiva che prenderà forma dal vivo, guidata dall’emozione, dall’urgenza espressiva e da un profondo impegno civile.

L’opera finale, simbolo di solidarietà e resistenza, sarà donata all’ANPI, in un gesto che intreccia arte e memoria, lotta e speranza.

VI ASPETTIAMO, NON MANCATE

🟥 Tutti gli eventi proposti sono gratuiti, le Sezioni territoriali dell’ANPI si sostengono grazie al contributo volontario di tuttə.

Anche una piccola donazione può fare la differenza.

DONA ORA QUI👉 https://pay.sumup.com/b2c/QG7BIRW4

Evento realizzato con il patrocinio del Comune di Monopoli

Gruppo EmergencyValled’Itria

Associazione Progetto Donna

Articolo 18

Libreria Minopolis

Movimento Studentesco Autonomo – AFAM

Con la Partecipazione di

ABUSUAN

S-Confin-Arti

Con il sostegno di

Coop Alleanza 3.0

People

Granoro