Giustizia e referendum.Votare ”No” per evitare strappi alla Costituzione

Se i padri costituenti per la Carta Costituzione, nata dalla Resistenza, pensarono e scrissero un ordinamento con gli equilibri tra poteri legislativo ( affidato al Parlamento), esecutivo (compito del Governo) e giudiziario (affidato dalla Magistratura) avevano pensato a un meccanismo di controllo reciproco e di garanzia. Un equilibrio che, nonostante la questione morale che è la vera gangrena della democrazia del BelPaese, va mantenuto evitando ”strappi” come riporta l’avvocato Leonardo Pinto del Foro di Matera che ha annunciato, in vista del referendum del 22 e 23 marzo, un ”Appuntamento a sabato 14 marzo, ore 9:30, Salone Camera di Commercio di Matera*, convegno promosso dalla società civile per illustrare senza omissioni e infingimenti politici, da parte di giuristi, il testo della riforma costituzionale sottoposta a referendum confermativo”. E Pinto nella riflessione, che segue, su ”riforma dell’ordinamento giudiziario o rivincita politica” dice come stanno le cose. L’obiettivo è altro…perchè le esigenze della giustizia sono altre, ma su organici, procedure e via elencando, più volte denunciate da magistrati, avvocati, cittadini si continua a far nulla. Altro che riforme. Difendiamo la Costituzione, anche da pseudo riforme elettorali che ci ricordano tanto il Piano di rinascita democratica della loggia massonica deviata P2. Coincidenze?



*RIFORMA DELL’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO O RIVINCITA POLITICA?* ⚖️❌

Tradire la storia non è solo un errore ideale, è un grave fallimento politico.

L’attuale riforma dell’ordinamento giudiziario solleva un interrogativo profondo: stiamo migliorando lo Stato o stiamo assistendo a una “manomissione” della Carta Costituzionale dettata dalla voglia di rivincita politica?

*1. IL METODO: UN ABISSO DAI PADRI COSTITUENTI* 🏛️

La nostra Costituzione nacque dal compromesso alto tra forze opposte (DC, PSI, PCI, PLI, PdA, PdL, Uomo Qualunque, Mov. Ind. Sicilia). Fu il frutto di una visione comune. Il centrodestra, invece, ha approvato una riforma “blindata”, senza cambiare una virgola nell’iter parlamentare e senza cercare reali convergenze.

*2. IL PARADOSSO DI NORDIO 🗣️*

Promettere un confronto con le opposizioni solo dopo l’eventuale vittoria del referendum (assai improbabile) significa sottovalutare l’intelligenza dei cittadini. Le regole del gioco si scrivono insieme, non si impongono a colpi di maggioranza, specialmente da un Parlamento eletto con l’affluenza più bassa della storia (63%).

*3. TRADIRE LA STORIA È UN ERRORE FATALE 📜*

Ignorare le radici del nostro sistema significa perdere il contatto con la realtà. La politica dovrebbe essere l’arte di agire nel tempo, non il mezzo per sottrarsi al controllo della legalità.

I grandi del pensiero ce l’hanno raccomandato:

*BENEDETTO CROCE:* “La storia è sempre storia contemporanea”.

*ANTONIO GRAMSCI:* “Ignorare le radici storiche porta al fallimento della guida politica”.

*ALDO MORO:* Ammoniva di non fare “strappi” nel percorso democratico per evitare il disastro.

*IN CONCLUSIONE:* La riforma imposta non è evoluzione, è uno strappo. È il tentativo di negare gli ideali fondativi per un interesse di parte. Quando la politica perde il senso della storia, diventa dannosa per la pace sociale.

*DIFENDIAMO LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA.* 🇮🇹



Leonardo Pinto