Giustizia. Certezze dai Padri fondatori e dubbi da Ignazio Larussa

Se i padri fondatori della Costituzione lavorarono a una ”Carta” a tutela di tutti gli italiani, con gli equilibri tra i poteri dello Stato e la Giustizia è tra questi, c’è chi come il presidente del Senato Ignazio Larussa (Fdi), ha qualche dubbio sulla riforma(?) del Governo presieduto da Giorgia Meloni(Fdi) su un settore delicato, che ha bisogno di ben altro -che non la separazione della carriere dei magistrati- per rispondere ai criteri di efficienza e di credibilità degli italiani e di quanti ogni giorno, in ruoli diversi, si occupano della ”bilancia” della Giustizia. La nota dell’avvocato Leonardo Pinto, che riporta una analisi dettagliata del costituzionalista Michele Ainis, offrono utile spunti di riflessione e di apprezzare cosa gli elettori dovranno conoscere e valutare per il referendum che resta fissato al 22 e 23 marzo 2026.



LA RIFLESSIONE DI PINTO

Mi piace ricordare che i Padri costituenti pensarono, elaborarono e approvarono la Costituzione Repubblicana per tutti gli italiani, senza distinzioni: vinti e vincitori, fascisti e partigiani, monarchici e repubblicani, cattolici, liberali, comunisti e socialisti. Lo fecero senza discriminazioni o disparità, prevedendo parità di diritti e di doveri per tutti.

Per sostenere il SÌ al Referendum, è attualmente in atto una vera e propria campagna diffamatoria nei confronti dei magistrati, accusati di scarsa terzietà, di essere condizionati dalle correnti interne al CSM e di commettere continui errori giudiziari. Criticità che, secondo i sostenitori della riforma, dovrebbero essere risolte dalla separazione delle carriere.

Si tratta di argomentazioni risibili e prive di costrutto logico-giuridico, che si commentano da sole. Infatti, la separazione tra magistrati giudicanti e requirenti di fatto esiste già (chi lo nega mente, sapendo di mentire); inoltre, essa non può impedire ai magistrati, in quanto cittadini della Repubblica, di associarsi o aderire a organizzazioni — nel rispetto dell’art. 18 della Costituzione — che non siano incompatibili con le loro funzioni.



La loro terzietà non dipende dalla separazione delle carriere, bensì dalla loro onestà intellettuale e dal rispetto dell’art. 54 della Carta, a cui sono strettamente tenuti. La separazione delle carriere, inoltre, non garantisce affatto — come si vorrebbe far credere indebitamente — la punizione automatica dei magistrati responsabili di errori giudiziari.

*Su tali questioni ritornerò con approfondimenti tecnico-giuridici, scevri da “tifoserie da stadio” che risultano inaccettabili e dannose per il sistema giudiziario. Alla luce di quanto precede, pongo la seguente domanda: la riforma approvata possiede i crismi della legittimità costituzionale o si tratta di una vendetta politica nei confronti di un potere giudiziario che ha esercitato la propria funzione anche contro i potentati politici ed economici?*

Di seguito, un’analisi laica del costituzionalista Michele Ainis, il quale spiega perché voterà NO al Referendum del 22 e 23 marzo prossimo



*ANALISI DI UNA RIFORMA GIUDIZIARIA E IL SUO METODO DI APPROVAZIONE*

«Ci aspettavamo un premierato sul groppone, un’autonomia differenziata sbattuta sulla nuca.

• Quelle riforme invece languono negli scantinati delle Camere.

• In compenso la maggioranza ci regala la Cenerentola delle riforme, la meno conclamata: una giustizia tutta nuova.

• Succede, in politica così come nella vita: ogni giorno è una sorpresa.

• Tuttavia in questo caso la sorpresa investe le regole del gioco, i fondamenti costituzionali del nostro vivere comune; e allora sarà bene valutarla a mente fredda, senza lasciarci assordare dall’urlo delle tifoserie.

• Tanto più che in primavera ci attende un referendum, quindi toccherà a noi l’ultima parola.

*Il Metodo di Creazione della Riforma*

• Innanzitutto il metodo osservato per generare la riforma: pessimo.

• La creatura viene concepita durante una riunione di 40 minuti fra otto persone, dopo di che ottiene il timbro del Consiglio dei ministri.

*Il Ruolo del Governo e del Parlamento*

• «Il governo deve rimanere estraneo alla formulazione di ogni progetto costituzionale» diceva Piero Calamandrei «se si vuole che quest’ultimo scaturisca dalla libera determinazione dell’assemblea sovrana».

• Ma Calamandrei è morto, e nemmeno il Parlamento se la passa troppo bene.

• Difatti riceve il testo del governo e l’approva quattro volte senza correggerne una virgola, silente ed obbediente – un episodio senza precedenti nella storia delle riforme costituzionali.

*Reazioni e Resistenza alla Riforma*

• L’opposizione presenta 1300 emendamenti: tutti falcidiati con la tecnica del «canguro».

• Fuori dalle Camere, protesta il Consiglio superiore della magistratura, con un parere di dissenso votato a larga maggioranza (24 consiglieri).

• L’Associazione nazionale magistrati proclama uno sciopero, con manifestazioni in 29 città.

• Niente da fare, la riforma passa manu militari.

*Critiche e Posizioni sulla Riforma*

• Tutto l’opposto del metodo rispettato in Assemblea costituente, di quel reciproco parlarsi ed ascoltarsi che rese possibile un compromesso fra partiti ben più lontani, per ideologia e caratteri, dei partitini che adesso cavalcano la scena.

• E c’è poi il merito della riforma, i suoi contenuti, le novità che si prospettano.

• Difficile ragionarci sopra, se Forza Italia la presenta come una vendetta postuma di Silvio Berlusconi, se la Premier dichiara che le nuove norme metteranno un bavaglio ai magistrati, dopo il veto della Corte dei conti al ponte sullo Stretto.

• Quando il potere politico usa la Costituzione per punire il contropotere giudiziario, non si può che stare dalla parte dei puniti.

• E dunque opporsi alla riforma, quantomeno per le sue intenzioni.

• Tuttavia c’è ancora chi ha occhi per guardare al testo, anziché al contesto.

• Il magistrato simbolo di Mani pulite – Antonio Di Pietro – si è già espresso per il sì.

*Posizioni Politiche sulla Separazione delle Carriere*

• A sinistra, hanno assunto la stessa posizione alcuni dirigenti del Pd, da Bettini a De Luca, da Tonini a Morando.

• A destra, manifesta viceversa dubbi il presidente del Senato.

• La separazione delle carriere esiste già di fatto, ha detto La Russa: «non so se il gioco valeva la candela».

Implicazioni Pratiche e Confronto Internazionale