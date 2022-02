Sulla “graticola” tra Prima, Seconda Repubblica e oltre per chiudere definitivamente il corposo faldone dell’inchiesta avviata nel 1992 dal Procuratore di Palmi( Reggio Calabria) Agostino Cordova contro il Grande Oriente d’Italia. All’epoca furono sequestrati elenchi, effettuate perquisizioni nelle diverse Logge massoniche del Paese in un clima di accuse, strumentalizzazioni da vari ambienti fino all’archiviazione del 2000, decisa dal Tribunale di Roma, dove era stata trasferita l’inchiesta per competenza territoriale. Ma non era ancora finita, con la causa civile attivata dall’ex magistrato , e persa nell’autunno 2021, nei confronti del G.O.I. Trent’anni per chiudere una vicenda sofferta, da ”caccia alle streghe” come l’aveva giudicata e descritta il Gran Maestro Stefano Bis nel libro, fresco di stampa, “Il biennio nero 1992-1993. Massoneria e legalità trent’anni dopo” pubblicato per le Edizioni Perugia Libri. Un lavoro che non mancherà di destare riflessioni,valutazioni e anche proposte, è auspicabile, per attivare percorsi di confronto leale tra diversi modi di sentire e di partecipare alla vita e alla ricostruzione del Paese. E questo in relazione alla crisi scaturita dalla pandemia da coronavirus, dei conflitti internazionali , nel pieno rispetto di quelle libertà e garanzie Costituzionali,che non vanno ignorate ma evidenziate e applicate senza preclusione e discriminazione alcuna.

E’ appena uscito in libreria “Il biennio nero 1992-1993. Massoneria e legalità trent’anni dopo” (Edizioni Perugia Libri) in cui il Gran Maestro Stefano Bisi, ripercorre la vicenda dell’inchiesta del Procuratore della Repubblica di Palmi Agostino Cordova. Vicenda iniziata nell’ottobre del 1992, quando Cordova dispose il sequestro degli elenchi dei fratelli del Grande Oriente d’Italia e perquisizioni negli uffici e nelle abitazioni di alcuni dirigenti. In quel periodo si susseguirono gli attacchi, le accuse da parte di politici e giornalisti. Addirittura c’è chi parlò della scoperta di una nuova P2.

L’inchiesta di Palmi è finita nel 2000 con l’archiviazione, ma gli strascichi di quella vicenda si sono registrati fino all’ottobre del 2021. Nel biennio nero si registrano anche dalle improvvise dimissioni del Gran Maestro Giuliano Di Bernardo che, a scoppio ritardato, lancia pesanti accuse e presenta una querela per diffamazione. Anche questa archiviata.

31 Gennaio 2022