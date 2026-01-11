Giuseppina Giammetta 100 anni, una vita tra Italia e America e un cuore che unisce generazioni

“Cento anni e non sentirli”, recita un famoso adagio, e lei sembra davvero non sentirli, gli anni. Per la sua capacità di essere sempre presente in ogni argomento, per l’attenzione costante verso il prossimo, per avere un pensiero gentile per tutti, per essere, come l’ha battezzata scherzosamente mia cugina, “l’agenzia nulla sfugge”, per dialogare con chiunque senza mai lamentarsi. Anzi, quando qualcuno prova a farle notare l’importanza del traguardo raggiunto, lei si limita ad alzare le spalle e a dire, con un sorriso disarmante: “Non mi sembra proprio che sia il mio compleanno”.

Lei è Giuseppina Giammetta in Di Sanza, classe 1925, che lo scorso 24 dicembre ha tagliato il traguardo dei suoi primi 100 anni circondata dall’affetto travolgente della sua grande famiglia. Una mega famiglia che l’ha festeggiata nella sua casa di New York, dove vive da oltre tre quarti di secolo e che rappresenta, da sempre, il cuore pulsante di tutti.

Giuseppina emigrò da San Mauro Forte (MT), il suo paese d’origine, nel 1950.

Sposata e con una bambina, Maria, raggiunse il marito Giovanni, emigrato qualche anno prima a New York, precisamente a Whitestone, nel Queens. Una scelta coraggiosa e definitiva, dettata dal desiderio di garantire un futuro migliore alla propria famiglia, in un’epoca in cui il piccolo centro lucano offriva poche possibilità di lavoro e di crescita.

Il marito, Giovanni Di Sanza, falegname di grande abilità e già consigliere comunale del Comune di San Mauro Forte, trovò a New York un terreno particolarmente fertile. In una città dove le case sono prevalentemente in legno, il suo mestiere era molto richiesto. Giovanni seppe distinguersi specializzandosi negli arredamenti su misura: cucine, bauli, comò, tavolini. Quel “saper fare” artigiano, portato dall’Italia, divenne oltreoceano un vero valore aggiunto.

In America, Giuseppina e Giovanni ampliarono la loro famiglia: oltre a Maria nacquero Antonio, Lisa, Rosanna e Domenica. Cinque figli cresciuti tra sacrifici, lavoro e solidi valori, con Giuseppina sempre al centro, punto di riferimento silenzioso ma imprescindibile.

Ma torniamo a “Josephine”, come viene affettuosamente chiamata oltreoceano. Per un’intera vita, oltre a crescere i figli e a tenere unite le fila della famiglia, ha sempre lavorato come commessa in un negozio, dimostrando una forza e una dedizione fuori dal comune. Le chiediamo di raccontarci il viaggio che la portò a lasciare l’Italia, ma lei, ancora lucidissima, dice di non ricordare. Forse un modo elegante per custodire un ricordo troppo doloroso, che preferisce non riportare alla luce. Piuttosto, ama guardare negli occhi i suoi familiari, scherzare con loro, chiedere come è andata la giornata, interessarsi sinceramente alla vita di ciascuno.

Osservarla mentre passa con naturalezza da una telefonata all’altra dà davvero l’impressione che gli anni siano solo un dettaglio anagrafico. Lei è stata, è e rimarrà il perno della sua famiglia e guai a provare a nasconderle qualcosa. E oggi si gode questo straordinario traguardo circondata dall’amore dei suoi figli, dei generi e delle nuore, di nove nipoti e di otto pronipoti, testimoni viventi di una storia fatta di coraggio, sacrificio e infinito amore.

Cent’anni dopo quel viaggio che l’ha portata lontano dalla sua terra, Giuseppina continua a insegnare senza mai alzare la voce. Insegna che la forza può essere silenziosa, che l’amore quotidiano costruisce più di mille parole, che una famiglia unita è il frutto di una vita spesa con generosità. Attorno a lei scorrono tre generazioni che ne portano i valori, i gesti, il sorriso. E mentre spegne cento candeline, nella sua casa in cui le foto in cornice e i quadri alle pareti ricordano San Mauro, Giuseppina non celebra solo un compleanno, ma una storia fatta di radici profonde e di futuro, di sacrifici trasformati in amore, di tempo che passa senza riuscire a scalfire ciò che conta davvero: aver amato bene.