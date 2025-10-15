Giuseppe Casino: Da oggi al servizio di Matera

“Accolgo con grande determinazione la designazione quale Assessore Comunale con deleghe al Contezioso, Politiche Giovanili, Università ed internazionalizzazione.” E’ quanto scrive il neo assessore della Giunta materana Giuseppe Casino, a margine della presentazione avvenuta questa mattina presso il comune, aggiungendo che “Desidero ringraziare il Sindaco Ing. Antonio Nicoletti per la fiducia accordatami, il gruppo consiliare Matera 2030 nelle persone di Nicola Casino e Fortunato Martoccia per la stima riposta verso di me, l’intera giunta per avermi accolto nella squadra di governo ed i rappresentanti di partito dell’intera maggioranza che sostiene il primo cittadino.

Sarà un onore poter lavorare ogni giorno, insieme all’esecutivo tutto ed al Consiglio Comunale, con l’ambizione di far crescere sempre di più la nostra città.

Grazie, infine, a quanti mi hanno manifestato stima ed amicizia nelle ultime ore.

Spero di poter dare il mio contributo con umiltà e senso civico.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.