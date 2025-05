Giuseppe Candela sarà il sindaco di Irsina

“Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purche’ essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione e’ nulla.” (Normativa sulla elezione del sindaco e del presidente di provincia -CAPO III del T.U. sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs.267 del 2000. CAPO III Sistema elettorale – Articolo 71 -Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino ai 15.000 abitanti). In base a quanto disposto dalla norma che avete appena letto, avendo votato oltre il 50% degli aventi diritto (era il 53% già alle 22 di ieri sera, mentre alle 15,00 ha raggiunto il 66,86%; poco inferiore al 67,40 delle comunali precedenti) e a meno che la maggioranza di chi si è recato alle urne non abbia votato scheda bianca o nulla, il Comune di Irsina ha già Sindaco e nuovo consiglio comunale. Infatti in questo Comune del materano in cui la sinistra ha sempre avuto un insediamento forte, grazie alle lotte contadine di cui è stata protagonista, per la prima volte non solo non c’è una lista che la rappresenti, ma è stata presentata in tutto una sola lista. Diretta emanazione del sindaco uscente (esponete di Azione) transitato nel frattempo sugli scranni del Consiglio regionale Nicola Massimo Morea, i candidati della la lista “Un’altra Irsina” siederanno sugli scranni di maggioranza ed opposizione, mentre Giusppe Candela indosserà la fascia tricolore e rappresenterà la comunità nei proiimi cinque anni.

