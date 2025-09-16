Giurista del Cnr denuncia alla Corte penale dell’AIA il Governo e Leonardo

Contro l’immobilismo dei governi e la sostanziale complicità con gli autori del genocidio in corso a Gaza, con il tentativo di soluzione finale in atto ad opera del governo Israeliano, c’è una società civile che proprio non ce la fa a stare e ferma e prova a fare la sua parte. Scendendo in piazza, con la flotta di navi partita con generi di prima necessità ed ora anche con la chiamata in correo dei propri governanti dinanzi alla giustizia. E’ il caso del dirigente dell’Istituto di studi giuridici internazionale del Cnr Fabio Marcelli che ha annunciato -con un post su un blog del Fatto Quotidiano- che denuncerà il governo e le imprese italiane per il «genocidio» davanti alla Corte Penale Internazionale. «La guerra mondiale che si avvicina a grandi passi riempie di gioia e di speranza i rappresentanti della florida industria degli armamenti» ha scritto, quindi l’accusa: «Costoro sono responsabili in prima persona di guerre e genocidi in atto e per questo motivo la denuncia per complicità in genocidio che trasmetteremo a inizio ottobre alla Corte penale internazionale riguarderà, oltre a tre pilastri del governo italiano come Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Guido Crosetto, anche l’amministratore delegato di Leonardo, Roberto Cingolani». Ovviamente Marcelli e la sua iniziativa, ripresa dal Il Giornale, è stata subissata dal coro di critiche al grido “abbiamo un nuovo cattivo maestro”. Loro sarebbero i “buoni“, ovviamente.

