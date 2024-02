Giunta regionale approva ”scheda” operativa per Biblioteca provinciale

Una ”boccata di ossigeno” per la Biblioteca ” Tommaso Stigliani” di Matera che incassa uno stanziamento di 870.000 euro dalla Regione Basilicata, finalizzato allo sviluppo di servizi per l’industria ”culturale e creativa”. La giunta regionale, il 31 gennaio, ha approvato la scheda tecnica predisposta dalla Provincia di Matera e che era stata- ricordiamo- oggetto di confronto tra il presidente Piero Marrese e l’assessore alle attività produttive Michele Casino. La nota della Regione illustra i termini del provvedimento. Resta da definire, in tempi e modi che non conosciamo, il futuro gestionale della Biblioteca, rimasta nel limbo dopo le forzature della legge Del Rio e la bocciatura del referendum istituzionale voluto dal governo guidato da Matteo Renzi. Serve una delega piena della Regione, con tanto di copertura finanziaria e capitolo di spesa, per evitare i ripetuti disagi annuali con l’accredito di somme ( per quest’anno di 1,3 milioni di euro) per la gestione delle attività e per mettere mano, con altri strumenti, alla questione della pianta organica. E del resto la specificità della Biblioteca di Matera, seconda nel Mezzogiorno, dopo quella di Napoli, impone certezze e rilancio come chiede da alcuni giorni l’Associazione ”Amici della Biblioteca”,che ha attivato un presidio permanente al Palazzo dell’Annunziata e una petizione su change.org che ha raccolto finora 27.000 firme. Alle quali vanno aggiunte quella al banchetto, che consente di raggiungere ormai quota 30.000.



LA NOTA DELLA REGIONE

Biblioteca Provinciale “T. Stigliani” di Matera, la Giunta regionale approva delibera

La Giunta regionale ha approvato la delibera a favore della Biblioteca provinciale “T. Stigliani” di Matera per la realizzazione di interventi infrastrutturali materiali e immateriali con uno stanziamento di € 870.000,00. In particolare, è stata approvata la scheda progettuale trasmessa dalla Provincia di Matera finalizzata allo sviluppo dell’offerta di servizi per il sistema produttivo dell’industria culturale e creativa da realizzare nella Biblioteca di Matera. Le risorse messe a disposizione provengono dal Protocollo d’intesa “Decreto MEF, MISE, Regione Basilicata. Produzione 2021. Interventi infrastrutturali materiali e/o immateriali di ampliamento, riqualificazione dell’offerta dei servizi, di recupero ed efficientamento energetico delle aree produttive. Amministrazioni locali”. Si vuole in tal modo tutelare e valorizzare il patrimonio librario, rafforzare i processi di ricerca e di innovazione volti a creare nuovi contenuti culturali e a sviluppare servizi digitali. Tra gli interventi, prevista la formazione e l’aggiornamento del personale, attività di comunicazione e promozione, realizzazione di eventi culturali. Tutte le attività previste negli interventi materiali e immateriali saranno svolte per tutto l’anno 2024.

Il Palazzo dell’Annunziata, sede della biblioteca provinciale “T. Stigliani”, dovrà diventare luogo di attività e supporto per ogni tipo di fruitore del patrimonio ivi conservato, nonché luogo per incontri, attività e quanto altro, rivolto anche allo sviluppo delle aree produttive in cui le imprese e le attività presenti, oltre a trovare opportunità di insediamento vantaggiose, possano essere coinvolte in un contesto in grado di far migliorare le proprie performance. “Una sorta di industria culturale, ha dichiarato l’assessore allo Sviluppo Economico e Lavoro Michele Casino, le cui attività programmate ed i servizi in capo all’ente, favoriranno lo sviluppo, il rafforzamento ed il miglioramento dei servizi, nonché l’implementazione di servizi nuovi e/o aggiuntivi a beneficio delle comunità locali”.

La Biblioteca, che conta circa 400.000 volumi, numerose testate di periodici, 30.000 libri rari al sec. XVII al XIX, 950 cinquecentine, 95 incunaboli, 100 manoscritti e 40 pergamene, dovrà in tal modo diventare polo attrattivo per la crescita e lo sviluppo della filiera produttiva delle imprese turistiche, creative e culturali.

La misura rientra nello schema di convenzione approvato nei giorni scorsi tra la Regione Basilicata e la Biblioteca Nazionale di Potenza, alla quale è stato affidato il coordinamento tecnico-scientifico del Polo regionale SBN di Basilicata. La convezione ha inoltre previsto il trasferimento del coordinamento amministrativo-informatico delle attività legate al software per la gestione del polo regionale SBN di Basilicata all’ufficio del Responsabile per la Transizione Digitale della Regione Basilicata.