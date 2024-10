Giunta azzerrata. Bernardi 5 (?) apre a ”centrosinistra”

Un passo indietro, due con quello del sindaco, per farne tre avanti nell’ultimo anno della consiliatura che potrebbe aggregare consiglieri e forze, a cominciare dal Pd, di quello che un temo era il centrosinistra. Il comunicato di azzeramento dell’esecutivo apre a questa opportunità. Silenzio, nonostante le telefonate al segretario cittadino del Partito Democratico, a un partito che ha sollecitato aperture- da quanto letto e appreso in passato da comunicati ufficiali- ma senza che si siano fatti passi avanti. Attendiamo le prossime ore, anche in relazione – come era immaginabile- alle pressioni venute da esponenti regionali e nazionali sulla vicenda politica materana.



COMUNICATO STAMPA

Gli assessori della Giunta Bennardi rassegnano le dimissioni, il sindaco azzera l’esecutivo.

“Accogliendo la richiesta di un grande atto di responsabilità, gli assessori della Giunta del sindaco Domenico Bennardi hanno rassegnato le proprie dimissioni dall’esecutivo, consentendo al primo cittadino di procedere con l’azzeramento. Quindi tutte le componenti politiche della maggioranza sono concordi sulla possibilità che l’esecutivo sia strumento di prospettiva politica, nell’ottica di una futura collaborazione del centrosinistra materano su obiettivi programmatici, come quello di concludere e avviare i cantieri del Piano nazionale di ripresa e resilienza, insieme alla programmazione dei prossimi investimenti Po-Fesr 2021-2027, programma regionale sulla città di Matera. È un segnale che si aggiunge a quello delle dimissioni del sindaco e va verso la piena disponibilità a coinvolgere in maniera responsabile tutte le componenti del centrosinistra materano, avviando una nuova fase di coinvolgimento e apertura allargata all’intera coalizione.”

Matera, 21 ottobre 2024