Giudice del lavoro reintegra in Asm dottssa Coniglio

COMUNICATO STAMPA 25 LUGLIO 2023

SODDISFAZIONE DELLA FIMMG REGIONALE E PROVINCIALE DI MATERA

PER LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI REINTEGRARE IN SERVIZIO IL PRIMARIO DI NEUROLOGIA DELL’OSPEDALE DI MATERA

E’ illegittima la delibera aziendale che ha disposto il pensionamento anticipato della Dott.ssa Maria Gabriella Coniglio: il giudice del lavoro ordina il reintegro in servizio.

L’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera avrà di nuovo il Primario del reparto di Neurologia: lo ho stabilito il Giudice del Tribunale del lavoro di Matera con una sentenza depositata questa mattina.

Con un preavviso telefonico di appena 24 ore la Dott.ssa Maria Gabriella Coniglio, dirigente medico dell’Unità complessa di Neurologia presso l’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera e referente regionale per i malati affetti da Sclerosi multipla, era stata collocata in pensione “per raggiunti limiti di età” con una delibera della ASM datata 8 maggio.

A nulla era valsa la richiesta di trattenimento in servizio fino a 70 anni, inoltrata nel novembre dello scorso anno e rimasta senza risposta.

Il giudice del lavoro ha riconosciuto che le istanze di permanenza in servizio del personale dipendente devono essere accolte in via di diritto e senza subire valutazioni arbitrarie, a maggior ragione se prive di adeguata motivazione.

Confermando quanto anticipato da una fonte di stampa [articolo di Talenti lucani a firma di Rocco Rosa, pubblicato la mattina dell’11 luglio 2023] la ASM ha rinunciato a stare in giudizio, riconoscendo di fatto l’illegittimità del provvedimento adottato.

Appare poco probabile che, dopo il deposito della sentenza, voglia ricorrere in appello.

Auguriamo perciò alla Dott.ssa Coniglio, cui rinnoviamo la nostra stima, che possa riprendere quanto prima il suo lavoro come Dirigente della Struttura complessa di Neurologia presso l’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera.

Erasmo Bitetti

Responsabile comunicazione FIMMG (Federazione italiana medici di medicina generale)