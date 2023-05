Giù le mani da Gramsci e Berlinguer! Il Bluff de L’Unità oggi in edicola.

Come ogni mattina, dall’età di 16 anni, ci siamo recati in edicola. Che, per dirla con Totò, ognuno dovrebbe fare questa creanza, ognuno dovrebbe tenere questo pensiero, ma oggi mi è capitata un’avventura. L’edicolante ha chiesto: vuoi anche L’Unità! Certo, come dire di no a questo richiamo della foresta. A questo colpo al cuore. Come resistere a tenere di nuovo tra le mani quella che è stata il mio (e di milioni di italiani) punto di riferimento quotidiano sino alla sua chiusura, più volte provvisoria, poi definitiva per mano renziana. L’abbiamo acquistata ogni giorno e diffusa (personalmente e con altri militanti) in migliaia di copie, oltre ad essere stata il nome di quell’ altro fenomeno di massa che sono state per l’appunto le Feste de L’Unità. Ma tutto questo era un’altra cosa. Una storia gloriosa che era meglio rimanesse per l’appunto nella storia. Questa di oggi è robaccia. Sin da come è stata concepita. Iniziando dal fatto che per farla tornare in edicola si sia pensato non di utilizzare la sua redazione che in questi anni ha pagato un duro prezzo. Ma licenziarla in tronco e sostituirla in blocco con quella de Il Riformista da cui proviene il direttore Sansonetti che ha ceduto la precedente poltrona a Renzi. Il cerchio si chiude. E il fatto che in passato Sansonetti abbia fatto parte de L’Unità non significa un bel nulla. Lui è diventato altra cosa. Con L’Unità e con quel nome stampato sopra del fondatore Gramsci ha poco più da spartire. Come qualcuno ha detto qui siamo di fronte ad una appropriazione indebita e vilipendio di cadavere. E la lettura di questo primo numero ci ha riconsegnato interamente le cattive premesse. Ad iniziare dall’editoriale di un Sansonetti che appare molto confuso in questo suo voler accreditare l’idea di qualcosa di nuovo ma che è sostanzialmente la trasposizione de Il Riformista con altro logo, certamente più blasonato. Ma che non basterà da solo a camuffare il bluff! Promettere un “giornale socialista, garantista e cristiano” vuol dire tutto e niente. Così come scrivere che “L’Unità che torna in edicola vuole essere una sintesi tra il grande spirito di quel passato -la cultura, la saggezza, la responsabilità, il conflitto- e la ricerca della modernità” è come ascoltare Antani della supercazzola. Altra confusione insomma si aggiunge sotto il cielo a quella già in essere. Ma passerà pure la nottata.

Per uscire dal bluff e tornare nella realtà, riportiamo a seguire la nota pubblicata ieri dagli ex giornalisti de L’Unità, quella vera:

Sansonetti, giù le mani da Gramsci e Berlinguer

“Domani uscirà l’Unità diretta da Piero Sansonetti. Per lanciare il suo progetto, il direttore sceglie slogan ‘forti’, chiama in causa ‘il ritorno’ di Gramsci e utilizza l’immagine iconica di Berlinguer. Ma questa Unità non ha nulla a che vedere con la testata fondata nel 1924, né con le battaglie del segretario del Pci perché con scientifica, padronale protervia calpesta ogni diritto dei suoi lavoratori: i giornalisti e poligrafici che hanno tenuto in vita il giornale sono stati esclusi, cancellati, perfino vilipesi. Siamo di fronte a un caso mai contemplato nel mondo del lavoro: un’intera redazione sostituita da un’altra”.

STORIA E RUOLO

Così le lavoratrici e i lavoratori dell’Unità fondata da Antonio Gramsci che continuano: “Lo ribadiamo al direttore Sansonetti e all’editore Romeo: la testata sono anche i lavoratori. Un concetto tanto più vero nel caso dell’Unità, per la storia e il ruolo del quotidiano fondato appunto da Antonio Gramsci. Un intero corpo redazionale spazzato via”.

Sansonetti, aggiungono, “ci ha tacciato di essere ‘renziani’, proprio lui che ha lasciato il Riformista nelle mani del leader di Italia Viva e che finge di non ricordare che noi, giornalisti e poligrafici, abbiamo una storia lunga, più lunga della sua memoria labile. Molti di noi lavoravano all’Unità quando Sansonetti era condirettore, e siamo noi ad aver subito l’ultima, indegna chiusura nel 2017 quando la governance del giornale era nelle mani dei Pessina, gli editori voluti dal senatore Renzi. Respingiamo, dunque, al mittente allusioni e menzogne. Si assuma le sue responsabilità Sansonetti. Senza chiamare in causa chi odiava gli indifferenti e che ha lottato con la vita per difendere i diritti dei lavoratori. Quelli che

Sansonetti e l’editore Romeo hanno calpestato”.

NUMERO ZERO

Martedì 9 maggio la nuova Unità è uscita con un numero zero che aveva in copertina Enrico Berlinguer con in mano l’Unità del 24 marzo 1984, titolo in prima “Eccoci”, alla manifestazione contro i decreto che tagliava la scala mobile a Roma. L’immobiliarista Alfredo Romeo ha ottenuto l’Unità partecipando all’asta del tribunale fallimentare nello scorso novembre. I dipendenti dell’ex Unità sono ventuno, 17 giornalisti e 4 poligrafici.“