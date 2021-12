…gli ingorghi del traffico in via della Nazioni Unite- incrocio via Lazzazzera e a scendere, come prevedono residenti e fruitori di uffici e scuole, che insistono lungo via Aldo Moro. Questione della quale dovranno occuparsi pianificatori, amministratori e tecnici del Comune di Matera, associazioni di cittadini e via confrontando. Nel frattempo sull’area dell’ex centrale del latte (in precedenza mercato ortofrutticolo) di via Santa Caterina da Siena ( al rione Serra Venerdi restano le masserizie da portare in discarica. Poi il cantiere che dovrà ospitare la scuola media Torraca, oggi ubicata in via Aldo Moro. E, al suo posto, un edificio di pubblica utilità e un parcheggio a raso per autobus. Dibattito sempre aperto con tutto quanto è legato alla riqualificazione dell’asse piazza Matteotti -piazza della Visitazione destinato a diventare parco intergenerazionale. Altra economia, altra ricucitura che lascerà ai ricordi la vecchia centrale del Latte e un’area messa all’incanto nel corso di varie gestioni amministrative, ma senza risultato. Si poteva fare altro? Certo se ci fosse stato un disegno di città.

LA VECCHIA CENTRALE DEL LATTE RUGIADA



IL PROGETTO DELLA NUOVA SCUOLA TORRACA



L’ATTUALE AREA DI VIA DELLE NAZIONI UNITE DOPO L’ABBATTIMENTO DELLA CENTRALE