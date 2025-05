Giro d’Italia a Matera. Percorso, orari, divieti e numeri utili

La carovana rosa sarà a Matera intorno alle ore 17.00 di mercoledì 14 maggio e a ridosso dell’arrivo l’Amministrazione comunale, come disposto in sede di comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica ha reso noto l’itinerario periurbano e urbano prima del traguardo in via Dante all’altezza dell’Istituto di istruzione superiore ”Isabella Morra”. Tutto dovrà svolgersi in sicurezza con divieti di sosta e transito, strade chiuse dalle 12.30 alle 18.00. lungo le strade interessate al percorso. Disagi contenuti e quanto a precise esigenze o chiarimenti è bene contattare il comando della Polizia Locale 0835241379 oppure 0835330072.



IL COMUNICATO STAMPA

Come è noto, l’edizione n. 108 del Giro d’Italia interesserà nei prossimi giorni la città di Matera, e precisamente il giorno 14 maggio sarà previsto l’arrivo della quinta tappa Ceglie Messapica – Matera. Un evento sportivo di risonanza internazionale che coinvolgerà il territorio non solo sul piano sportivo, ma anche sotto l’aspetto logistico e organizzativo.L’Amministrazione comunale, all’esito delle riunioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura di Matera e dei tavoli tecnici presso la Questura di Matera, ha previsto l’adozione di una serie di misure condivise con le altre Istituzioni e volte a favorire il regolare svolgimento della manifestazione.La tappa si concluderà su Via Dante, interessando numerose strade cittadine con il transito della carovana rosa, preceduta dal “Giro-E”, manifestazione non competitiva dedicata alle biciclette a pedalata assistita, il cui arrivo è previsto fra le 14.59 e le 15:42.



TUTTE LE STRADE DEL GIRO

Il Giro entrerà in città da Via Montescaglioso e percorrerà Via Lucana, Via Lanera, Via Annibale Maria di Francia, Via Passarelli (tratto contromano), uscirà dal centro abitato da Via Timmari (C.da Aia del Cavallo/Pozzo Misseo) per poi imboccare allo svincolo di Matera la SS7 (km. 570+500) in direzione Bari fino allo svincolo n. 6 per Taranto (km 574+000). Di qui si proseguirà lungo il tratto comunale della SS7 (c.da. La Vaglia) fino al Km 580+650 (Rotatoria Via San Vito), e si rientrerà in città attraverso Via San Vito, Via San Pardo, Via Nazionale, tratto compreso tra Via San Pardo e Via Manzoni, Via Manzoni-Bretella di collegamento con il finale in Via Dante all’altezza dell’Istituto Tecnico Professionale “I. Morra”.In base alla velocità prevista i corridori raggiungeranno il traguardo fra le 17:03 e le 17:21.Le strade interessate dal transito dei corridori saranno chiuse al traffico dalla ore 12:30 del giorno 14 maggio fino alle 18 circa, mentre via Dante, ove si concluderà la tappa, sarà chiusa al traffico dalle ore 5:00 dello stesso giorno al fine di consentire il posizionamento delle strutture al servizio della manifestazione. Sono state previste anche le chiusure con relativi divieti di sosta di Via F.lli Grimm, Via Salgari e Via Olivetti (Piazza degli Olmi) a partire dalla sera del 13 maggio per lasciare spazio ai mezzi RAI e all’open village.Ulteriori divieti e limitazioni della sosta e del transito riguarderanno una serie di arterie adiacenti la zona di arrivo, che saranno riservate ai veicoli al seguito della carovana (sponsor, fornitori, giornalisti, ospiti, autobus delle squadre ecc.). Per tutti i dettagli si rinvia all’ordinanza del Settore Polizia Locale n. 120 del 3 maggio 2025, pubblicata sul sito internet del Comune di Matera.Sarà tuttavia assicurato il collegamento nord-sud della città, con il centro urbano e gli uffici pubblici mediante l’asse di Via Maiorana, Via dei Normanni, Viale Europa.Invece per i mezzi di soccorso e per quanti (visitatori, pazienti, dipendenti ecc.) devono raggiungere l’ospedale di Matera dal versante Nord della città o dalla SS99 sarà possibile utilizzare un itinerario alternativo che da Via La Martella permetterà di imboccare all’altezza della rotatoria di C.da Guirro la SS655 Bradanica in direzione Matera e a seguire la SS7 in direzione Ferrandina Scalo per poi uscire allo svincolo di Matera Sud -SP10 e raggiungere così il presidio sanitario.



Per quanto concerne il servizio di trasporto extraurbano su gomma le corse effettuate dal COTRAB, ivi incluse le navette da e per l’aeroporto di Bari Palese, restano confermate con i capolinea e le fermate ordinarie fino alle 11:30. Dopo le 12:00 e per tutta la giornata i bus in arrivo e diretti in Puglia, comprese le corse per Irsina, la sola corsa diretta a Tricarico in partenza da Matera alle ore 14:15 e la corsa diretta a Melfi con partenza da Matera alle ore 15:00, avranno come capolinea Via Mattei nei pressi dell’Istituto Industriale Pentasuglia. Diversamente, tutte le altre corse in arrivo da e dirette verso i Comuni della Provincia di Matera si attesteranno come capolinea di arrivo e di partenza in Via C. Levi nei pressi della parrocchia di Sant’Antonio da Padova con uscita dalla città dalla SP10, garantendo anche la fermata di Via Levi/Ospedale. Per quanto riguarda invece il servizio di collegamento con l’aeroporto di Bari Palese, le corse in partenza da Matera alle ore 14:00 e alle ore 17:10 partiranno dalla stazione FAL di Villa Longo, mentre quelle in partenza dall’Aeroporto di Bari Palese alle ore 11:30, 13.40, 15:00 e 18:30 si attesteranno come capolinea di arrivo e unica fermata alla stazione ferroviaria di Villa Longo.

Per i servizi garantiti da Ferrovie Appulo Lucane si rinvia al link https://ferrovieappulolucane.it/comunic-di-servizio.it/ per le notizie inerenti i cambiamenti di capolinea e le soppressioni di talune corse.

Il trasporto urbano, invece, sarà ugualmente assicurato fino alle ore 12. Dopo tale ora continueranno ad essere garantite le linee per i borghi, mentre tutte le altre saranno soppresse e sostituite con tre corse, di cui 2 (linee A e B) di collegamento fra Matera Nord (Via dei Messapi, Via Granulari) e il centro città), e 1 (C), di collegamento fra i quartieri del versante Sud (Cappuccini, Agna, Agna Le Piane). In particolare per gli appassionati residenti e/o provenienti da fuori città che volessero raggiungere la zona di arrivo, si consiglia di utilizzare i parcheggi ubicati lungo le aree disponibili su Via Granulari e usufruire del servizio navetta dell’azienda di trasporto Miccolis .p.a. presso una delle 3 fermate ivi ubicate e scendere alle fermate di Viale Italia o Via E. Maiorana

Tutte le informazioni di dettaglio sono comunque consultabili sul sito internet del gestore del servizio Miccolis s.p.a. al seguente link: https://www.busmiccolis.it/tpl-matera-108-giro-ditalia-5-tappa-ceglie-messapica-matera-mercoledi-14-maggio-2025



Per evitare disagi all’utenza scolastica con ordinanza commissariale n. 121 del 6 maggio 2025 è stata disposta per il giorno della tappa la chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nonché dei servizi socio educativi per la prima infanzia

Con ordinanza commissariale n. 127 del 12.05.2025 è stata disposta l’attivazione del centro operativo comunale (C.O.C.) con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato di protezione civile, al fine di assicurare la direzione ed il coordinamento dei servizi di informazione ed assistenza alla popolazione in conseguenza delle restrizioni alla circolazione adottate in città.

Al fine di limitare i disagi e realizzare le condizioni ottimali per il regolare svolgimento della manifestazione si invitano tutti i cittadini a collaborare in entrambe le giornate con il personale di polizia e i volontari in servizio e, ove possibile, ad evitare di far ricorso all’uso di veicoli privati per gli spostamenti all’interno della città.



Per qualsiasi esigenza dalle ore 5:00 alle 22:00 sarà attiva la centrale operativa del Comando di Polizia Locale, contattabile ai seguenti recapiti telefonici. 0835241379 oppure 0835330072.