Giovedì seduta consiliare per deliberare su “Piano d’Ambito Policoro Lido”

Il Presidente del Consiglio Comunale, Antonio Lauria, rende noto di aver “convocato per giovedì 14 settembre alle ore 17.00, con seconda convocazione in mancanza di numero legale, il giorno 18.09.2023, il Consiglio Comunale per discutere il “Piano particolareggiato esecutivo con specifiche considerazioni dei valori ambientali “Ambito Policoro”. La convocazione del Consiglio Comunale ricade nel giorno del 31esimo anniversario della Delibera di Giunta Regionale (14.09.1992) con cui la Regione Basilicata delegò formalmente il Comune di Policoro ad adottare il “Piano d’Ambito Policoro Lido”, finalizzato a nuovi investimenti turistici e alla creazione di nuovi posti letto.” Inoltre, “Con successiva integrazione, il Presidente Lauria ha inserito all’ordine del giorno anche l’aggiornamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici.

Il Consiglio Comunale potrà essere seguito anche mediante diretta streaming collegandosi al Sito Istituzionale dell’Ente www.policoro.basilicata.it .

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.