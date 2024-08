Giovedì, il consiglio comunale di Matera riprova ad eleggere il suo presidente

Con una nota si comunica che “È convocato per giovedì 8 agosto, alle ore 16 nella sala “Pasolini” di via Sallustio, il consiglio comunale in seduta straordinaria, l’eventuale seconda convocazione è fissata alle ore 16 di lunedì 12 agosto, per la trattazione del seguente Ordine del giorno: 1. Cessazione dalla carica della consigliera comunale Anna Teresa Ramundo per dimissioni. Surroga di Michele Centonze e convalida alla carica di consigliere comunale, ai sensi dell’articolo 38, co. 8, del d.lgs. 267/2000. ” Una esperienza durata poco quella di Ramundo che era subentrata solo poco più di un anno fa al posto di Antonio Materdomini, a sua volta nominato in Giunta (https://giornalemio.it/politica/anna-teresa-ramundo-in-consiglio-comunale-al-posto-di-antonio-materdomini/).

2. Elezione del presidente del Consiglio e dei due vice presidenti, ai sensi dell’art. 12, comma 4, dello Statuto comunale.” Nel comunicato si precisa che “Pur considerata la decisione assunta nella seduta della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari del 23 luglio scorso di sospensione feriale dal 5 al 25 agosto dei lavori consiliari (commissioni consiliari e consigli comunali) la convocazione viene inoltrata per dover rispettare i termini di cui agli articoli: 38 comma 8 del Tuel nella parte che recita: “…Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo…”, 12 dello Statuto comunale nella parte in cui recita: “…Se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza prevista, si procede ad una successiva votazione, da tenersi entro i successivi dieci giorni, per la cui validità è ancora richiesta la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati…”.” Si aggiunge, infine, che “La riunione si svolgerà esclusivamente in presenza. È garantita la pubblicità della seduta consiliare, mediante trasmissione in diretta streaming sul canale YouTube “Comune di Matera” e/o sul sito istituzionale del Comune di Matera all’indirizzo: https://www.comune.matera.it/dal-comune/item/5789-nuove-dirette-streaming-per-il-consiglio-comunale-di-matera.”