Giovedì, il Consiglio Comunale che “incoronerà” Augusto Toto Presidente

Nella sua ultima volta da Presidente facente funzioni, il consigliere anziano Donato Braia (eletto nelle liste a sostegno di Roberto Cifarelli e transitato alla corte del Sindaco Antonio Nicoletti) ha provveduto a convocare il Consiglio Comunale della Città dei Sassi -in seduta straordinaria e in 1^ convocazione, alle ore 16:30 di giovedì 16 ottobre 2025 (e in caso andasse deserta in 2^ convocazione alle ore 16:30 di lunedì 20 ottobre 2025)- con un unico punto all’Ordine del Giorno: “Elezione del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio Comunale (art. 12 dello Statuto ed art. 12 del Regolamento del Consiglio)“. Seduta in cui, salvo colpi di scena, dovrebbe essere “incoronato” quale Presidente del Consiglio comunale, il veterano consigliere di Fratelli d’Italia, Augusto Toto. Postazione da quest’ultimo fortemente rivendicata sin dall’inizio, anche con rumorose ripetute assenze dalle sedute consiliari, ed infine ottenuta grazie alle accomodanti transumanze consumatesi sino ad ora e che hanno rinforzato e premiato il nocciolo duro delle forze elettorali che hanno sostenuto in campagna elettorale la corsa di Nicoletti. La telenovela dovrebbe quindi risolversi abbastanza velocemente, con due votazioni. Una prima in cui per la elezione servirebbe ancora la maggioranza dei 2/3 del Consiglio (non raggiunta nelle precedenti due votazioni della seduta precedente) e che presumibilmente non sarà raggiunta nemmeno questa volta. Una seconda votazione in cui, invece, sarà sufficiente la maggioranza semplice che è oramai acquisita in pianta stabile (?) nel pacchetto di voti rafforzato dai “salta e vinci” dell’ultim’ora. A tal proposito, non sono da escludere altri colpi di scena a ridosso o durante la stessa seduta consiliare, considerato altri potenziali biglietti “salta e vinci” pronti ad essere staccati, non essendosi ancora concluso il giro di giostra delle assegnazione delle poltrone a disposizione, non ultimi i due posti in giunta ancora scoperti. Bisognerà attendere per vedere come va a finire…..e ciò che andrà in scena nella Sala Pasolini di via Sallustio, durante la seduta consiliare a cui -ricordiamo- si potrà assistere sia in presenza che in diretta streaming sul canale YouTube o sul sito istituzionale del Comune di Matera all’indirizzo https://comune.matera.it/novita/nuove-dirette-streaming-per-il-consiglio-comunale-di-matera/. Ovviamente, “Si raccomanda la massima puntualità“, come rimarca a fine nota di convocazione il consigliere anziano Donato Braia, il quale -al termine della seduta- si acconcerà ad indossare i galloni di “vice” di Augusto Toto.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.