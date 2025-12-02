Giovedì 4 dicembre 2025 – Presentazione a Roma del volume “La Cripta del Peccato Originale di Matera – Codice di conservazione”

La rigorosa qualità scientifica del volume “La Cripta del Peccato Originale di Matera – Codice di conservazione” (a cura di Gisella Capponi e Giulia Caneva, edizione Gangemi, Roma), promosso e finanziato dalla Fondazione Zétema di Matera, ha avuto un ufficiale riconoscimento da parte del Ministero della Cultura.

Giovedì 4 dicembre 2025, alle ore 17, a Roma, presso la Curia Iulia nel Parco Archeologico del Colosseo, il Capo del Dipartimento per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale del MIC, dott.ssa Alfonsina Russo, porgerà l’autorevole saluto istituzionale ai convenuti in uno dei luoghi più significativi della Capitale, la Curia Iulia, antica sede del Senato romano, annessa, come rinnovata sede assembleare, da Giulio Cesare nel suo Foro personale.

La pubblicazione sarà presentata da Alessandro Viscogliosi, professore ordinario dei Storia dell’Architettura antica e medievale della Università “La Sapienza” di Roma, da Giulia Caneva, professore ordinario di botanica ambientale ed applicata dell’Università Roma Tre e da Angela Amendola, restauratrice e presidente della CBC (Conservazione Beni Culturali, Roma).

L’opera esprime i contenuti scientifici di un esemplare intervento conservativo e manutentivo su un invaso grottale illuminato da uno splendido corredo iconografico altomedievale. È l’articolata traduzione di un lavoro di alta professionalità compiuto in un cantiere interdisciplinare proponente un codice di pratica per future iniziative di tutela, di restauro e di manutenzione programmata del patrimonio rupestre del Mezzogiorno d’Italia.

Come ha scritto Raffaello de Ruggieri nella introduzione “la Cripta del Peccato Originale è come uno scrigno radioattivo, un antro buio sprigionante energia, una sorgente continua di stimolanti ispirazioni”. Questa nobile grotta materana gode ormai di ampia reputazione nazionale ed internazionale e ha confermato il principio che è possibile “fare grandi cose non solo partendo da Matera, ma soprattutto restando caparbiamente a Matera”.

L’ingresso è gratuito, previa prenotazione su eventbrite.it (https://cripta4dicembre.eventbrite.it), e si accede da Largo della Salara Vecchia.

https://colosseo.it/evento/la-cripta-del-peccato-originale-di-matera-codice-di-conservazione/