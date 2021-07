Al via la programmazione teatrale del Comune di Ginosa per l’estate 2021 in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, rientrante nel cartellone estivo del Comune di Ginosa “Cultura e Paesaggio’’.

Si comincia il 16 luglio nel Piazzale della Croce Rossa a Ginosa Marina con Giovanni Caccamo e Michele Placido in “Parola” – Produzione IMARTS.



Dopo il grande successo di “Eterno”, Giovanni Caccamo annuncia il suo nuovo progetto discografico e live. Il concerto sarà un viaggio nella “bellezza senza tempo”, attraverso un susseguirsi di brani strumentali e canzoni che, come un intreccio, si fonderanno gli uni con gli altri. Ogni canzone sarà introdotta dal testo che l’ha ispirata, letto da “voci d’eccezione”, Willem Dafoe, Aleida Guevara, Andrea Camilleri e tanti altri. Lo spettacolo sarà impreziosito da alcune “finestre letterarie teatrali” di Michele Placido.

I due artisti interagiranno tra loro e si alterneranno sul palco dando vita a un dialogo unico tra “parole e note”. Filo conduttore, saranno le sonorità elettroniche e le sperimentazioni live del produttore e polistrumentista Leonardo Milani (“Tutti i santi giorni”, “Il Capitale Umano”, “La Pazza Gioia”).

16 luglio – ore 21.00 Giovanni Caccamo e Michele Placido “PAROLA”

COSTO BIGLIETTI Posto Unico € 12,00