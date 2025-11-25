Giovani e legalità. A Taranto intesa Aiga-Liceo artistico

Informazione e formazione tra giovani, gli avvocati dell’Aiga e gli studenti del Liceo artistico di Taranto, per promuovere la cultura della legalità, contenere i fenomeni di violenza e cyberbullismo e contribuire- non dimentichiamolo- alla conoscenza e alla difesa della Costituzione, oggetto di disegni diretti e subdoli per snaturarne radici e valori. L’intesa siglata nella Città dei Due Mari è anche questo. E ora al lavoro ”ragazzi”: la scuola pubblica deve tornare ad essere una scuola di vita e non un’azienda che deve fare profitti.



NOTA STAMPA

AIGA – SEZIONE DI TARANTO

Questa mattina (24 novembre 2025, ndr) l’AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati) – sezione di Taranto, ha siglato con il liceo artistico statale “V. Caló” di Grottaglie il protocollo d’intesa per la promozione tra gli studenti della cultura della legalità.

Il progetto vedrà la giovane avvocatura tarantina e l’istituzione scolastica lavorare insieme per diffondere, tra i giovani e le famiglie, i principi della legalità e cittadinanza attiva, sensibilizzare gli studenti sui profili giuridici connessi al bullismo e cyberbullismi, supportare la scuola nelle azioni preventive previste dalla normativa vigente.

Alla preside Prof. Rosanna Petruzzi va il ringraziamento di tutta la Sezione Aiga di Taranto per aver sposato con entusiasmo l’idea, certi di aver compiuto il primo passo verso una collaborazione duratura e proficua nell’interesse delle nuove generazioni.

IN FOTO apertura servizio

A sinistra Prof.ssa Rosanna Petruzzi (preside liceo artistico V. Calò Grottaglie) al centro Avv. Francesca Strada (presidente Aiga Taranto) a destra Avv. Maria Antonietta D’Elia (past president Aiga )