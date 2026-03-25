Giovani Democratici Basilicata in Congresso: dare voce ai ragazzi che hanno difeso la Costituzione

“Comincia subito il lavoro per dare voce alle ragazze e ai ragazzi che hanno votato per difendere la Costituzione: i Giovani Democratici della Basilicata convocano il Congresso regionale e preparano il rilancio dell’iniziativa politica nella gioventù lucana.” E’ quanto si legge in una nota in cui si spiega che “Dopo una fase lunga e complessa che ha visto i circoli territoriali continuare a lavorare e a tenere viva l’organizzazione anche senza una guida regionale, inizia il percorso congressuale che porterà all’elezione dei nuovi organi regionali. È una risposta alla domanda di ascolto che le giovani generazioni rivolgono alla politica da tempo e che hanno riaffermato con un dato inequivocabile al referendum costituzionale. I GD Basilicata si rafforzano per rilanciare l’iniziativa politica e per tornare a incidere in maniera più efficace nel dibattito pubblico, a partire dai temi che toccano più da vicino i giovani: diritto allo studio, lavoro, sanità, aree interne e partecipazione democratica. Sulla scia del grande lavoro di ricomposizione politica già avviato al Congresso nazionale dei GD dello scorso dicembre, anche la struttura regionale riparte da un accordo unitario. Una generosità trasversale che restituisce all’organizzazione uno spazio di confronto e di proposta condiviso, indispensabile per affrontare le sfide che riguardano le nuove generazioni e il futuro dei territori. Il profilo proposto alla Segreteria regionale dei GD Basilicata è quello di Marco Di Geronimo, attorno al quale lavoreranno tante ragazze e tanti ragazzi, anche all’interno degli organi territoriali che saranno eletti durante il percorso congressuale. L’organizzazione riparte unita dalla vittoria simbolica e significativa del No al referendum costituzionale, che ha confermato la centralità dei principi costituzionali e dell’equilibrio tra i poteri dello Stato. È tempo di offrire una rappresentanza politica ai giovani che hanno difeso la Costituzione, a garanzia dei diritti e della coesione sociale del nostro Paese. I Giovani Democratici ripartono con l’ambizione di coinvolgerli nella costruzione dell’alternativa.”

Il commissario regionale del Pd Basilicata, Daniele Manca, interviene sul Congresso regionale dei Giovani Democratici, evidenziandone il valore politico e organizzativo.

Secondo Manca, “si tratta di un passaggio particolarmente importante per l’intero partito, chiamato ad accompagnare con attenzione e rispetto il percorso dei giovani, al fine di rafforzare la presenza territoriale e la partecipazione.” Il commissario “sottolinea il ruolo centrale delle giovani generazioni, che hanno dimostrato, anche attraverso il voto a difesa della Costituzione, una forte consapevolezza democratica e la volontà di contrastare derive autoritarie. Il riferimento è anche al contesto internazionale, dove i giovani si stanno distinguendo per l’impegno a favore della pace, del rispetto del diritto internazionale e della difesa dei diritti dei popoli. Il Congresso regionale dei Giovani Democratici viene quindi indicato come una tappa fondamentale per consolidare un percorso unitario, rafforzare l’organizzazione e costruire spazi politici capaci di interpretare i profondi cambiamenti in atto.” Manca conclude “ribadendo che i giovani rappresentano una componente decisiva per il presente e il futuro della Basilicata.”