Giovani Dem lucani a congresso con grandi ambizioni, ma dimenticando guerre, pace, corsa armamenti.

“Comincia subito il lavoro per dare voce alle ragazze e ai ragazzi che hanno votato per difendere la Costituzione: i Giovani Democratici della Basilicata convocano il Congresso regionale e preparano il rilancio dell’iniziativa politica nella gioventù lucana.” Iniziava così una nota dei giovani dem lucani di fine marzo scorso con cui si annunciava un nuovo corso più in sintonia con quel pezzo di gioventù italiana che ha riempito e riempe le piazze quando si stratta di battersi per la pace e per quel simbolo di non ritorno per l’umanità è il genocidio di Gaza e l’occupazione illegale del resto della Palestina. Lo stesso che ha contribuito a battere l’attacco alla Costituzione e alla vittoria del NO al referendum, ma che non si riconosce in nessuna delle proposte politiche in campo. Tantomeno quella dem, troppo incerta e nitida proprio su questi temi. Ora, giunge la comunicazione dello svolgimento del congresso regionale che darà l’investitura ufficiale all’unico candidato alla segreteria Marco Di Geronimo. “Sulla scia -si leggeva nel comunicato citato in precedenza- del grande lavoro di ricomposizione politica già avviato al Congresso nazionale dei GD dello scorso dicembre, anche la struttura regionale riparte da un accordo unitario. ” Accordo fra chi? Verrebbe da chiedere. Tra cordate parallele a quelle dei “vecchi“? Perchè il linguaggio potrebbe lasciar intendere quel modus operandi colpevolmente introitato dai “giovani“. Ed anche se fosse solo una impressione sarebbe opportuno che venisse diradata. Perchè inficierebbe l’appeal che si vorrebbe avere verso aree giovanili che mal tollerano prassi in essere dei “grandi” del PD e rivelatesi disastrose in questa regione e che hanno portato a disastri come quelli di Potenza e Matera (ma che continuano anche in questa tornata amministrativa) in cui il simbolo del PD è svanito nel nulla. Ma siamo solo all’inizio di un lavoro che è interesse di tutti (almeno a chi ha a cuore la democrazia e i partiti che ne dovrebbero essere i pilastri) vada a buon fine. Buon lavoro ricordando loro di mettere nell’agenda della discussione: “Guerre, armamenti e pace”, di cui stranamente non v’è traccia tra i temi ritenuti centrali. E mentre il mondo brucia e rischia di implodere, sembra una dimenticanza non da poco. Ma ecco a seguire la nota integrale: “I Giovani Democratici della Basilicata terranno il loro Congresso regionale unitario questo sabato, 9 maggio, nella città di Potenza. Nella cornice ambientalista di Scambiologico l’organizzazione giovanile del PD eleggerà il nuovo Segretario regionale, Marco Di Geronimo, e insedierà l’Assemblea regionale che guiderà l’associazione nei prossimi anni. Il Congresso unitario dei giovani dem si intitolerà “La Storia è nostra”. Una rivendicazione forte di protagonismo politico dei giovani, che sottolineano il loro ruolo centrale nelle nuove lotte del campo largo, dalla difesa della Costituzione alla dignità del lavoro, dal contrasto al riscaldamento globale alla soluzione dell’emergenza psicologica. L’Assemblea congressuale di sabato chiuderà un percorso segnato dal dialogo e dalla responsabilità, e metterà a disposizione di tutti i giovani lucani una organizzazione capace di dare voce alle loro istanze per un lavoro più stabile, per una prospettiva di vita in Basilicata e per una esistenza libera e dignitosa.”

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