Giovane imprenditrice di un’azienda lucana nel Consiglio Generale di Confindustria

Donna, giovane imprenditrice, a capo di un’azienda lucana: e’ questo il profilo di Marica Lorusso, Presidente e Ad di Domar e Vice Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori dell’associazione degli industriali lucani, che da ieri è entrata a far parte del Consiglio Generale nazionale di Confindustria. Marica Lorusso, rappresenta la seconda generazione dell’azienda che ha sede nell’area industriale di Jesce, a Matera. Classe 1991, dopo la laurea in Ingegneria Biomedica al Politecnico di Milano, ha scelto di tornare al Sud e unirsi all’azienda di famiglia per dare un contributo concreto allo sviluppo del territorio.

Oggi è impegnata nella gestione operativa di Domar, dove si occupa prevalentemente dello sviluppo strategico e dei rapporti con gli stakeholder interni ed esterni.

Il Presidente di Confindustria Basilicata, Francesco Somma, ha commentato così la nomina: “E’ un bellissimo risultato. Mai come ora la Basilicata gode di una forte e qualificata rappresentanza negli organi nazionali più importanti. Dopo la Vice Presidente nazionale Sabia, esprimiamo un’altra giovane donna nella governance nazionale, alla guida di una realtà produttiva di eccellenza del territorio, che saprà caratterizzare il suo nuovo impegno per la passione, la tenacia e la competenza con le quali guida la sua impresa e opera all’interno del Movimento”.

“Questa nomina – ha aggiunto il Presidente del Gruppo GI Basilicata, Domenico Lorusso – è un’ulteriore conferma della qualità della rappresentanza del nostro Gruppo che, in questi anni, ha conosciuto una significativa crescita, riconosciuta e premiata anche all’interno del sistema nazionale. I giovani imprenditori portano un contributo fondamentale all’interno del Consiglio Generale di Confindustria, apportando innovazione, dinamismo e una visione del futuro che può complementare l’esperienza e il lavoro dei seniores. Auguri alla nostra Vice Presidente che saprà portare un importante contributo”.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.