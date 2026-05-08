Giornata nera sulla Basentana con due incidenti

A poche ore di distanza dall’incidente di questa mattina avvenuto intorno alle 10,45 sulla Basentana e che ha visto un furgone precipitare da un cavalcavia, guidato da un giovane di Pisticci poi ricoverato al San Carlo di Potenza, ecco che intorno alle 16,30 c’è stato un secondo incidente stradale al km 84, direzione Metaponto. Dove una Wolkswagen Golf, è uscito autonomamente dalla carreggiata percorrendo diversi metri nei terreni adiacenti e ribaltandosi completamente. Gli occupanti dell’auto, di origine campana, sono stati trasporti dal 118 Basilicata in ospedale per gli accertamenti del caso. Mentre sul posto sono intervenuti le volanti della Polizia di Stato del Commissariato di Pisticci, i vigili del fuoco, personale Anas è un mezzo della ditta Stigliano Soccorso di Nova Siri dotato di gru per il recupero del mezzo incidentato. (Foto di copertina attinta dal blog di Filippo Mele)

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