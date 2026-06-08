Giornata naturalistica di associazioni e classi quinte della Don Milani di Matera

Oggi 8 giugno 2026, Rebelterra e Il Comitato di quartiere di Agna e Le Piane hanno organizzato una giornata naturalistica ed educativa in collaborazione con alcune classi quinte della scuola primaria Don Milani ( I.C. Semeria).

“Iniziativa itinerante -si spiega in una nota- che si è sviluppata lungo il percorso naturalistico dell’ antico tratturo di via dell’Agno con osservazione della natura, del paesaggio nonché dei Casini ottocenteschi (Gambetta, Rotunno, Dell’ Angelo) e per finire presso Casino Padula dove il Comitato ha accolto i ragazzi nell’ambito degli spazi in uso ad oggi al Segretariato Sociale ( purtroppo spazi monchi e limitati rispetto alle potenzialità del Casino).

Una forma di azione e collaborazione rivolta ai giovani alunni della primaria per avvicinarli alla conoscenza del territorio e delle azioni sociali tese a tutelarlo e preservarlo.

L’iniziativa di impronta storica e naturalistica, ha voluto valorizzare ila funzione urbanistica e sociale ricoperta dai Casini della zona Cappuccini -Agna-Le Piane-Ofra (la corona bella della città) e il contesto naturale in cui si sono sviluppati.

Funzione sociale dei “Casini e del verde circostante” che oggi più che mai è rivolta alle attuali periferie cittadine (non solo della zona sud di Matera) e che merita maggiore attenzione e maggiore lungimiranza gestoria da parte del Civico ente.

Questi beni pubblici come tanti altri appartenenti al patrimonio Comunale, meritano le più ampie attenzioni affinché possano essere incubatori di progetti sociali reali e di iniziative davvero rivolte alla crescita del tessuto sociale circostante e al rilancio delle periferie.

È sempre viva l’attesa che alle promesse elettorali (cfr. regolamento beni comuni e co, rapporto con le associazioni del volontariato, gestione delle iniziative e degli spazi in maniera condivisa e controllata) seguano davvero progetti di lungo termine per il recupero di questi spazi, con azioni che guardino oltre l’ottica di questo o quell’altro finanziamento, e che davvero cerchino di fare fattore comune tra istituzioni pubbliche (Politica, Uffici e dirigenza in primis) e mondo associativo/volontariato.”

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