Giornata mondiale del Libro: oltre 200 opere nelle Case circondariali della Basilicata

Nel giorno in cui il mondo celebra la forza universale delle parole, la lettura si fa gesto concreto di libertà e dignità. In occasione della Giornata Mondiale del Libro, promossa dall’UNESCO, oltre 200 libri varcheranno soglie difficili, entrando nei luoghi dove il tempo sembra sospeso e gli orizzonti appaiono ristretti. È qui, tra le mura degli istituti penitenziari di Potenza, Melfi e Matera, che la cultura torna a farsi ponte, possibilità, respiro. Un’iniziativa corale, nata dalla sinergia tra istituzioni e realtà culturali del territorio, che affida ai libri un compito antico e potente: aprire mondi, abbattere barriere invisibili e restituire, pagina dopo pagina, il diritto di immaginare un futuro diverso.

Edigrafema e il Polo bibliotecario di Potenza saranno protagonisti attivi di questa giornata, così come si legge nella nota stampa

“Per la Giornata Mondiale del Libro 2026, promossa dall’Unesco e celebrata ogni anno il 23 aprile, la casa editrice lucana Edigrafema e il Polo bibliotecario di Potenza doneranno oltre 200 libri alle case circondariali di Potenza, Melfi e Matera nell’ambito di un’iniziativa organizzata in collaborazione con l’Associazione Antigone, impegnata da 35 anni in campagne culturali e attività finalizzate alla tutela dei diritti nel sistema penale e penitenziario, la Garante regionale detenuti, vittime di reato, salute e anziani e la Garante dei detenuti della Provincia di Potenza.

I libri verranno consegnati giovedì 23 aprile all’Istituto Penale per i Minorenni e alla casa circondariale “Antonio Santoro” di Potenza, il 24 aprile alla casa circondariale di Melfi e il 30 aprile alla casa circondariale di Matera.

“Con questa iniziativa, organizzata nel giorno in cui in tutto il mondo si celebra il ruolo fondamentale dei libri, intendiamo affermare il valore sociale della cultura, ma anche contribuire ad abbattere quelle ‘gabbie mentali’ che spesso producono pregiudizi, o peggio ancora indifferenza. La nostra Costituzione, non da modificare ma da applicare pienamente, indica una strada chiara da percorrere anche sul versante delle politiche sociali; e in questa delicata missione a cui sono chiamate le istituzioni, i soggetti privati, in particolare le realtà culturali, devono responsabilmente ritagliarsi uno spazio di partecipazione” dichiara l’editrice di Edigrafema Antonella Santarcangelo.

“Come referente di Antigone in Basilicata, insieme a tutta l’associazione, abbiamo deciso, insieme alla casa editrice Edigrafema, che ringraziamo per la disponibilità e la sensibilità mostrata sul tema, di svolgere una giornata di donazione di libri in carcere ritenendo che questo sia un ulteriore modo per aprire la realtà chiusa del carcere. In un ambiente di costrizione, la pagina scritta è l’unico orizzonte che non conosce confini. Leggere permette di viaggiare, conoscere mondi lontani e vivere vite diverse dalla propria. La letteratura offre le parole per dare un nome al proprio vissuto” sostiene la referente di Antigone in Basilicata Mariele Divincenzo. Garantire l’accesso ai libri – aggiunge – significa mantenere vivo il legame con il mondo esterno e con i valori della convivenza civile. Donare un libro a un istituto penitenziario non è solo un gesto di generosità, ma un investimento sulla sicurezza e sull’umanità della nostra intera comunità. Perché una società che legge è una società più libera, e una persona che legge – ovunque si trovi – sta già iniziando a costruire il suo domani”.

“Il modo migliore per dare valore alla Giornata mondiale del libro è per noi del Polo bibliotecario di Potenza donare libri alle Case circondariali di Potenza, con le quali abbiamo avviato un percorso virtuoso di collaborazione – reso possibile dal fondamentale ruolo di mediazione volto dalla Garante delle persone private della libertà personale della provincia di Potenza – all’insegna della lettura, della conoscenza e della condivisione di esperienze, per una crescita personale e collettiva” commenta il Direttore del Polo Bibliotecario di Potenza Luigi Catalani.

“Accolgo con profonda partecipazione l’iniziativa che prevede la donazione di libri agli istituti penitenziari della Regione e desidero esprimere un sincero ringraziamento alla Casa Editrice Edigrafema per la sensibilità e l’attenzione dimostrate” dichiara la Garante regionale detenuti, vittime di reato, salute e anziani Tiziana Silletti. “Ci sono luoghi in cui il tempo si ferma, si dilata, a volte pesa. In quei luoghi, un libro può diventare molto più di un oggetto: può essere compagnia, rifugio, respiro. Può dare parole a pensieri che faticano a emergere, può accendere domande, può restituire, anche solo per qualche pagina, un senso di libertà interiore che nessuna misura restrittiva può davvero spegnere. Credo profondamente che la cultura, per chi vive la detenzione, non sia un lusso, ma una possibilità concreta: la possibilità di non smarrirsi, di continuare a riconoscersi come persona, di immaginare un futuro diverso. È uno spazio intimo e inviolabile in cui ricostruire significati, ritrovare dignità, coltivare speranza. Per questo, considero iniziative come questa, gesti di grande valore umano: segni silenziosi ma potenti che ricordano a ciascuno di non essere dimenticato. Ed è proprio da questi segni, autentici e profondi, che possono nascere percorsi reali di consapevolezza e cambiamento” conclude Silletti.

La Garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Provincia di Potenza, Carmen D’Anzi, si compiace dell’iniziativa riconoscendone le potentissime finalità educative. “La lettura in carcere – sostiene – trasforma un ambiente restrittivo in un laboratorio di apprendimento e umanizzazione, dove i libri diventano strumenti di emancipazione e di riconnessione con il mondo. Inoltre, l’incontro con esperti diventa un’occasione di crescita civile e sociale creando un ponte tra l’interno e l’esterno del carcere, superando pregiudizi e costruendo una comunità di lettori/scrittori (studenti-detenuti, esperti) nell’ottica del superamento della sola funzione punitiva della pena, sostenendo il percorso riabilitativo e il reinserimento sociale, come previsto dall’art 27 della Costituzione”.