Giornata minori scomparsi.Ragazzi.Non siete soli…La Polizia vi ascolta

Può capitare che per un voto negativo a scuola, una incomprensione in famiglia o che qualcuno in casa o tra gli amici (o presunti tali) vi trattino male, vi perseguitano anche sui social e vi sentiate cadere il mondo addosso, non sapete come reagire e l’unica soluzione, immediata,che vedete sia quella di scappare…lasciando nello sconforto quanti vi vogliono bene e che sarebbero senz’altro disponibili ad aiutarvi. E tra questi c’è la Polizia di Stato che,nella giornata dei minori scomparsi, ha svolto a Matera e in altre città una iniziativa di sensibilizzazione. Un dépliant con informazioni utili consentono di affrontare anche le questioni più difficili. Pensateci, ragazzi. Basta poco per evitare sorprese,con tanti punti interrogativi, di fughe verso l’ignoto.



COMUNICATO STAMPA

La Polizia di Stato di Matera in piazza per promuovere la campagna di informazione in occasione della Giornata Internazionale dei bambini scomparsi

Questa mattina la Polizia di Stato di Matera è scesa in Piazza Vittorio Veneto e nei pressi di alcuni istituti scolastici, alcuni dei principali luoghi di aggregazione della città, per incontrare i cittadini e soprattutto i giovani divulgare materiale informativo sul fenomeno, purtroppo diffuso anche in Italia, dei minori scomparsi.

L’attività della Polizia di Stato, quotidianamente impegnata nella prevenzione e nel coordinamento delle ricerche in collaborazione con l’Autorità giudiziaria, enti ed associazioni coinvolte nella protezione dell’infanzia, interessa tutto il territorio nazionale e si inserisce nella più ampia campagna di sensibilizzazione, promossa dalla Fondazione Amber Alert EU, denominata “Home Should Be Safe”. Rivolta a genitori, insegnanti e in generale agli adulti che sono vicini ai minori, essa intende fornire consigli per riconoscere i segnali premonitori e i comportamenti che indicano un contesto di violenza domestica, così da “lavorare insieme” per la prevenzione del fenomeno.

La Polizia di Stato partecipa anche alla campagna della rete Global Missing Children’s Network (GMCN), gestita dal Centro Internazionale per i Bambini Scomparsi e Sfruttati (ICMEC), che gestisce il sito dedicato ai bambini scomparsi (it.globalmissingkids.org) con la collaborazione del Servizio Centrale Anticrimine.

Durante l’attività svolta questa mattina sono stati divulgate brochure contenenti una serie di contatti utili, per richiedere informazioni, consigli o per chi ha bisogno di sostegno.

Nell’occasione, sono state fornite anche informazioni sull’utilizzo dell’App della Polizia di Stato #YouPol, che costituisce un canale di comunicazione alternativo alla chiamata ai numeri di emergenza, attivabile su smartphone, computer, tablet, dove è possibile inviare foto, messaggi, video anche in diretta, se si è testimoni o se si è venuti a conoscenza di episodi di bullismo, di spaccio di sostanze stupefacenti, di violenza domestica. L’app consente di inviare la segnalazione in forma anonima, offrendo la possibilità di proteggere la propria identità, ed è anche possibile selezionare la lingua, fra inglese, francese, tedesco e spagnolo.

Collegata con la centrale operativa della Questura e monitorata nelle 24 ore, rappresenta una modalità “smart” di contatto con la Polizia di Stato, assicurando un rapido riscontro alle segnalazioni.



COMUNICATO STAMPA

In occasione della Giornata Internazionale dei Minori Scomparsi del 25 maggio, la Polizia di Stato rinnova il proprio impegno nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno delle scomparse di minori, attraverso attività investigative, campagne di sensibilizzazione e iniziative di prossimità rivolte alle famiglie, ai giovani e al mondo della scuola.

La tutela dei minori rappresenta una priorità assoluta per la Polizia di Stato, quotidianamente attiva nelle attività di prevenzione e nel coordinamento delle ricerche in collaborazione con l’autorità giudiziaria, gli enti territoriali, le associazioni e le organizzazioni deputate alla protezione dell’infanzia.

In particolare, per l’anno 2026, la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato ha partecipato alla campagna di sensibilizzazione, denominata “Home Should Be Safe”, promossa dalla Fondazione Amber Alert EU indirizzata a fornire consigli utili agli adulti (genitori, insegnanti, allenatori, vicini, operatori sanitari) su come riconoscere i segnali premonitori e i comportamenti di un minore che indicano un contesto di violenza domestica, incoraggiando la prevenzione del fenomeno.

La Polizia di Stato partecipa anche alla campagna della rete Global Missing Children’s Network (GMCN), gestita dal Centro Internazionale per i Bambini Scomparsi e Sfruttati (ICMEC), che gestisce il sito dedicato ai bambini scomparsi (it.globalmissingkids.org) con la collaborazione del Servizio Centrale Anticrimine.

Entrambe le iniziative prevedono la pubblicazione di materiali multimediali sui canali istituzionali della Polizia di Stato, per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di agire rapidamente per denunciare la scomparsa di un minore.

Le campagne di informazione rappresentano un momento di riflessione e attenzione su un fenomeno che coinvolge migliaia di famiglie in tutto il mondo e che richiede risposte tempestive, coordinate ed efficaci. Ogni segnalazione di scomparsa deve essere affrontata con la massima rapidità, senza sottovalutare alcun elemento.

