Giornata di studio “La mente il cuore le mani. Celebrare il Santo Dottore Tommaso d’Aquino”

“La mente il cuore le mani. Celebrare il Santo Dottore Tommaso d’Aquino” è il tema dell’incontro promossa dall’Istituto teologico di Basilicata-Università degli studi della Basilicata-Dipartimento per

l’innovazione umanistica scientifica e sociale dell’Unibas-Scuola di anagogia di Bologna

L’Istituto teologico di Basilicata, sede distaccata della Pontificia facoltà teologica dell’Italia

meridionale di Napoli, in collaborazione con il Dipartimento per l’innovazione umanistica

scientifica e sociale dell’Unibas e la Scuola di anagogia di Bologna, ha organizzato una giornata di

studio dal titolo “La mente, il cuore e le mani: celebrare il Santo Dottore Tommaso d’Aquino”. Si

tratta di un’intera giornata di studi che si terrà nella sede dell’Istituto teologico e dell’Università

degli studi di Basilicata il 28 marzo, dalle ore 10.00. Tale iniziativa accademica ha luogo in

occasione del triplice centenario di San Tommaso d’Aquino: nascita (1225-2025), morte (1274-

2024) e canonizzazione (1323-2023). Il direttore dell’Itb, don Nicola Soldo, il Consiglio direttivo e

i colleghi del settore filosofico intendono perseguire le proprie finalità di ricerca, di didattica e di

trasferimento del sapere teologico attraverso percorsi di ricerca e collaborare al fine di promuovere

processi educativi all’altezza delle sfide di oggi. A tal proposito, una giornata di studio su San

Tommaso d’Aquino, che rappresenta una delle voci più autorevoli della tradizione filosofica e

teologica occidentale, nonché punto di riferimento imprescindibile per il dialogo tra Chiesa e

società, diventa un’occasione privilegiata e di straordinaria attualità per le nuove generazioni sui

temi delle sfide educative e sulla ricerca di senso. La giornata di studio si aprirà con la lectio

magistralis del domenicano Giuseppe Barzaghi, uno dei massimi studiosi, a livello mondiale, del

pensiero teologico e filosofico di Tommaso d’Aquino, docente alla Facoltà di Teologia dell’Emilia-

Romagna, direttore della Scuola di anagogia di Bologna, traduttore italiano delle opere di

Tommaso. Seguirà l’intervento “Tomismo analitico e dilemmi morali” di Mariafilomena Anzalone,

docente associato di filosofia morale al Dipartimento per l’innovazione umanistica dell’Unibas e

quello di Giuseppe Busiello, docente di Metafisica ed etica all’Itb, dal titolo “La teologia è una

scienza? La risposta di Tommaso d’Aquino”. Seguiranno vari contributi che argomenteranno, dal

punto di vista storico e speculativo, la rilevanza e gli effetti del suo pensiero e i dibattiti suscitati. La

giornata prevede i saluti del preside della Facoltà di Teologia di Napoli Francesco Asti e del

direttore del Dipartimento per l’innovazione umanistica Francesco Panarelli. Sarà presente

l’arcivescovo di Potenza monsignor Davide Carbonaro. Papa Francesco, nella sua recente lettera, in

occasione del triplice centenario in oggetto, ha sottolineato come il pensiero di Tommaso d’Aquino

sia “un risorsa” per tutti coloro che hanno l’obiettivo di proseguire nel cammino della verità. A tal

proposito, la giornata di studio si propone di offrire ai giovani studenti e ai loro docenti

un’opportunità unica di approfondire la figura e il pensiero del Dottore Angelico, esplorando le sue

intuizioni filosofiche, teologiche ed educative, come contributo alla formazione di cristiani cittadini

responsabili, nonché autori e protagonisti di una regione che guarda con speranza al futuro.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.