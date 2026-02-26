Giornata della Sordità, Open Day Informativo il 3 marzo a Matera e Policoro

L’Azienda Sanitaria Locale di Matera, in collaborazione con l’Unità operativa complessa di Otorinolaringoiatria, organizza un Open Day informativo in occasione della Giornata della Sordità, per promuovere la salute dell’udito e fornire informazioni utili.

L’evento si svolgerà lunedì 3 marzo all’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera e all’Ospedale Papa Giovanni Paolo II di Policoro.

L’Open Day è rivolto a chiunque voglia ricevere informazioni sui disturbi dell’udito, dalle famiglie con bambini e ragazzi che presentano difficoltà uditive, agli anziani e caregiver, dai pazienti fragili ai cittadini interessati a conoscere meglio i percorsi diagnostici e assistenziali disponibili sul territorio.

Durante la giornata saranno offerti colloqui informativi individuali, orientamento sui percorsi di presa in carico e indicazioni per accessi rapidi nei casi urgenti o complessi. Sarà anche l’occasione per capire quanto siano collegati l’udito e l’equilibrio: l’orecchio, infatti, non serve solo ad ascoltare, ma anche a orientarsi nello spazio, e la valutazione dei disturbi audio-vestibolari è fondamentale per garantire una diagnosi completa.

«La Giornata della Sordità – afferma il Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo – rappresenta un’importante occasione per sensibilizzare la comunità su un tema che incide profondamente sulla qualità della vita delle persone. Come Azienda vogliamo essere sempre più vicini ai cittadini, promuovendo prevenzione, informazione e accesso consapevole ai servizi. L’Open Day nasce proprio con questo obiettivo: offrire orientamento qualificato e rafforzare la cultura della diagnosi precoce”

L’evento è informativo: non sono previste visite né esami clinici. Per partecipare occorre prenotare chiamando il numero 0835/252344 per Matera, dal 24 al 28 febbraio, dalle 12 alle 13. Per Policoro è possibile contattare il numero 0835/986231 dal 24 al 28 febbraio, dalle 11 alle 12.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.