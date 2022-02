Piaccia o no, ma i temi legati alla negazione delle libertà, delle persecuzioni e del sangue versato da quanti hanno subìto sulla propria pelle gli effetti dell’intolleranza e del giustizialismo fine a sè stesso, tra soluzioni finali e vendette, destano riflessioni che non possono durare un giorno. E così per la Shoah, per la Memoria delle vittime delle foibe, della Resistenza o del 21 settembre 1943, che Matera deve ”ravvivare” nel solco del ricordo e dell’eredità morale e ideale da trasmettere alle giovani generazioni con progetti mirati nelle scuole, scambi culturali e di esperienze con realtà diverse. Le minacce che eccidi e soprusi possano ripetersi sono dietro l’angolo: nella vita reale con gli imbonitori che agitano la fiamma dell’odio e dell’indifferenza e nel web dove slogan e negazionismo spesso fanno presa sulle giovani generazioni.



Domani, 10 febbraio, è la giornata del ricordo. Ne abbiamo parlato in precedenti servizi attraverso i ricordi dell’architetto Lorenzo Rota https://giornalemio.it/cultura/radici-e-liberta-rota-perche-serve-ricordare/ e nei ricordi personali con una persona tutta d’un pezzo come il battagliero presidente dell’Associazione mutilati e invalidi di guerra (Anmig) Francesco Masciandaro, che aveva memoria delle foibe. L’auspicio è che possano avere continuità e ampliarsi le iniziative in programma domani all’auditorium su iniziativa della Questura, intitolata a Giovanni Palatucci, che morì a Dachau per essersi opposto alla deportazione degli ebrei, dell’Onyx jazz club a sant’ Agostino che ha realizzato varie iniziative per il mese della memoria e il saluto del Prefetto Sante Copponi.



In occasione del 77° anniversario della morte di Giovanni Palatucci, domani 10 febbraio con inizio alle ore 10, presso l’Auditorium “R. Gervasio” avrà luogo un incontro, organizzato dalla Questura di Matera, con gli studenti di cinque classi di scuola secondaria di secondo grado (IIS “T. Stigliani”, Liceo “Dante Alighieri”, IIS “Turi-Briganti”, IIS “Loperfido-Olivetti”, I.IS “Isabella Morra” e una classe quinta della scuola primaria dell’IC “Torraca”), chiamati ad una riflessione sulla figura del poliziotto, Questore reggente di Fiume, morto nel campo di concentramento nazista di Dachau.

Giovanni Palatucci, insignito della Medaglia d’oro al valor civile dal Presidente della Repubblica nel 1995, è salito agli onori sia presso la Chiesa Cattolica, per la quale è “Servo di Dio” dal 2004, sia in Israele, dove è ricordato quale “Giusto tra le nazioni”.

Fu arrestato dalla SS il 13 settembre 1944 e internato per aver impedito l’arresto e la deportazione di ebrei e cittadini perseguitati dalle leggi razziali dell’epoca.

Saranno presenti all’incontro di domani con gli studenti, oltre al Questore Eliseo Nicolì, il Prefetto Sante Copponi, Mons. Biagio Colaianni, Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Matera – Irsina e Sandro Temin, rappresentante della Comunità ebraica.

I ragazzi esporranno alcune riflessioni sulla figura e sull’opera di Giovanni Palatucci e sui valori civici universali dell’altruismo, della fratellanza e della solidarietà umana trasmessi dal suo fulgido esempio, cui seguirà un confronto con le Autorità intervenute.

L’iniziativa sarà intervallata dall’esecuzione di alcuni intermezzi musicali, a cura degli allievi del Conservatorio di musica di Matera.



Domani, 10 febbraio si celebra il Giorno del Ricordo, in memoria di tutte le vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata.

E’ necessario serbare il ricordo della ferocia perpetrata nell’autunno del 1943 e nella primavera del 1945 soprattutto ai danni dei cittadini italiani che vivevano a ridosso del confine orientale, da parte dell’allora movimento di liberazione jugoslavo che, animato da intenti nazionalisti a seguito di giudizi sommari, massacrò migliaia di persone gettandole nelle cavità carsiche della Venezia-Giulia e costrinse, al contempo, l’esodo di migliaia di sopravvissuti.

La commemorazione è stata istituita con la Legge 30 marzo 2004 n. 92, proprio nell’ottica di “conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale”.

Una tragedia figlia degli orrori della guerra, che costò la vita a tanti innocenti e causò l’esilio di tanti italiani, famiglie intere, molte delle quali furono sradicate dalle loro terre e dalle proprie case, costrette a fuggire.

Per questo è giusto mantenere viva la memoria di quelle vicende e diffondere la conoscenza di quel tragico ed oscuro periodo della storia.

E’ importante ricordare per offrire spunti di riflessione coinvolgendo pienamente i ragazzi, affinché i valori della vita e della coesistenza pacifica diventino principi saldi e fondanti del vivere civile e del bagaglio culturale delle nuove generazioni, perché conoscano gli orrori del passato e si impegnino perché non si verifichino mai più.

Per commemorare tale ricorrenza in tutti gli uffici pubblici verranno esposte a mezz’asta le bandiere nazionale ed europea.



L’Onyx Jazz Club, come primo evento della XXXV edizione del Gezziamoci, organizza a Matera un’ iniziativa di sensibilizzazione sulla Memoria.

Il 10 febbraio 2022 – Giorno del Ricordo sono in programma i seguenti appuntamenti:

Alle ore 15.30 nel Giardino del Silenzio, spazio verde gestito dall’Ente Parco della Murgia Materana, l’Onyx Libro – Presidio del Libro di Matera presenterà i risultati delle attività svolte in occasione del Mese della Memoria.

Saranno apposte alcune mattonelle in terracotta elaborate per il progetto “Parole d’inciampo” attraverso un laboratorio artistico a cura di Antonella Mazzilli. Durante la messa in posa delle mattonelle – su cui è stata impressa attraverso caratteri tipografici una frase di Hannah Arendt – saranno letti brani e poesie tratti da libri scritti da chi la Shoah l’ha vissuta in prima persona e non solo.

Alle ore 20.00 presso la Chiesa di S. Agostino si terrà il Concerto Recital “Voci e Suoni della Memoria” con il quartetto d’archi AlterAzioni (Clelia Sguera, Matteo Notarangelo – violini, Francesco Capuano – viola, Donatella Milella – violoncello, letture a cura di Vito Liturri), da tempo impegnato in attività di ricerca e diffusione della musica nei campi di concentramento. Il programma fonde e intreccia il repertorio classico di autori di origine ebraica.

Ingresso libero secondo le attuali normative anti-Covid.

Un omaggio alla memoria, alle vittime e ai sopravvissuti dell’Olocausto ma anche attraverso le mattonelle che rimarranno permanenti nel Giardino del Silenzio si intende sollecitare un momento di riflessione sulle “parole di inciampo” che incontriamo nella storia del nostro tempo per una visione della vita futura fondata su una maggiore consapevolezza di chi siamo e la nostra appartenenza all’unica famiglia umana, per sviluppare nel futuro una maggiore solidarietà, integrazione e giustizia per tutti.