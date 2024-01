Giornata del ricordo. Tocca a voi ragazzi, alimentare quella fiamma…

Non voltatevi dall’altra parte, non fate finta di non sentire e vedere quanto accade intorno a voi o che sembra lontano dal coinvolgervi: odio e indifferenza sono il terreno di coltura che risvegliano autoritarismi, sopraffazioni, guerre verso quanti sono considerati ”diversi” e, quindi, da perseguitare e sopprimere. E’ accaduto con l’Olocausto nella vecchia Europa e sta accadendo nella striscia di Gaza, in Ucraina, in Africa, Asia e nelle tante guerre dimenticate con tanta ipocrisia…da quanti lavorano a un nuovo ordine mondiale, basato sull’economia, la finanza, lo sfruttamento delle risorse di popoli alla fame e che non possono difendersi. Dipenderà dai giovani tentare di cambiare rotta e lottare per la pace. Ma non è facile. Anzi. La giornata del ricordo celebrata a Matera ha offerto tanti spunti.

Interventi istituzionali, degli studenti delle medie superiori, video e lavori sul significato della giornata mondiale di commemorazione delle vittime dell’Olocausto hanno caratterizzato a Matera la manifestazione per il Giorno della Memoria, organizzata presso l”IIS ” Giambattista Pentasuglia”, da Prefettura e dal Comune di Matera con l’Ufficio scolastico regionale di Basilicata.



Lotta alla indifferenza, tutela delle diversità, tolleranza, impegno per la pace, spirito critico, dialogo e cultura della memoria, perchè olocausto e guerre non si ripetano, hanno segnato i messaggi di Rosaria Cancelliere, dirigente dell’Ufficio scolastico regionale, del sindaco di Matera Domenico Bennardi, del presidente della Provincia Piero Marrese, dell’arcivescovo delle diocesi di Matera- Irsina e Tricarico mons Giuseppe Antonio Caiazzo, del prefetto della provincia di Matera Cristina Favilli ,di Sanya Bonelli presidente della consulta provinciale studentesca e della professoressa Rosa Todaro. Da ciascuno di lor messaggi precisi, che andrebbero ripetuti tutto l’anno : quando si celebrano altre ricorrenze: dalla festa della Liberazione (25 aprile con l’insurrezione di Matera del 21 settembre 1943) a quella della Repubblica, da quelle per la legalità all’Unità nazionale.



Ma ci sono state anche testimonianze, come quella di don Pino Caiazzo, che è stato in tante zone calde del Pianeta e che ha celebrato Messa (fatto davvero unico) in un campo di concentramento nazista. ” Nessuna differenza tra i popoli- ha detto-ma c’è solo l’uomo. E questo conta. Non dimentichiamolo”. Poco parole semplici ed efficaci, come quelle del Prefetto Cristina Favilli, che ha invitato i ragazzi a essere ”Una Bomba di speranza, lanciata nel futuro”. Speriamo.



Ma ora occorre continuare con iniziative continue nelle scuole, nella società. La storia non si cancella, nonostante le ipocrisie -palesi o striscianti- sulla Shoah, le guerre che ritroviamo anche nei Paesi ”democratici”, compreso il nostro. Va difesa la Costituzione. Anzi va applicata, nonostante i tentativi pseudoriformisti, che ne vorrebbero ridurre contenuti e tutele. Discorso ampio, che non va sottovalutato. Andrebbe fatta conosce a scuola. Ma nei fatti, tranne poche lodevoli eccezioni, continua a non accadere. E qui gli interrogativi si susseguono, insieme ai fatti di cronaca di violenza e discriminazioni, nella vita di tutti i giorni e sui social, che continuano a ripetersi. Una giornata di riflessione, che avrebbe meritato di essere registrata e diffusa nelle scuole o sui portali web, per continuare a riannodare i fili della storia.



Lo hanno fatto gli studenti delle medie superiori : dall’Iiss ”G.B Pentasuglia” ,” Isabella Morra- Leonardo Da Vinci”, ai licei classi ”Emanuele Duni” e scientificio D. Alighieri”, che hanno realizzato lavori sul tema della giornata, intervallata da brani musicali. Al termine della giornata sono state consegnate le onorificenze, alla memoria, a tre internati in campi di concentramento nazisti. Si tratta di Leonardo Biscaglia di Grottole catturato a Cefalonia ( Grecia) e internato a Belgrado Ex Jugoslavia) fino al 1945, di Carmine Olivopotenza anche lui di Grottole catturato a Cattigne ( Montenegro) e internato a Freinsheim ( Germania) fino al 1945 e di Antonio Rago catturato ad Arezzo e internato a Witringhen (Germania) fino al 1945. Storie di ‘giovani” italiani di una stagione fatta speranze, errori e di rinascita. Ora tocca i giovani…